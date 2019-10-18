影／永在食安大樓 嘉縣府要收回發展「嘉義優鮮」
2019-10-18 12:40
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
嘉義縣永在食安大樓去年底由台塑認養興建完工後，捐贈嘉義縣政府，前縣長張花冠移撥衛福部食藥署，並於今年初進駐人員運作，縣長翁章梁上任後，決定收回自營運、發展「嘉義優鮮」品牌，內政部本月初同意廢除移撥，縣府衛生、環保局檢驗單位，預定明年搬遷、增購檢驗儀器，2021年開始運作。
嘉義縣副縣長吳容輝說明，永在食安大樓收回自營運，最重要是結合嘉義縣優質農產品，經食安大樓認證、賦予「嘉義優鮮」品牌，推銷國內外市場。目前四、五樓實驗室施工中，縣府衛生局、環保局檢驗單位明年搬遷進駐，實驗室必須申請認證，預定2021年運作。
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吳容輝表示，大樓基礎設施、隔間、空調，台塑已同意捐助建置，但相關儀器設備必須自籌，將透過縣府自編預算、爭取中央補助、民間協助。
縣府表示，食安大樓規劃1樓為輕食、展售中心，推廣嘉義農特產；2樓現有食藥署稽查人員，預定年底歸建；3樓會議廳作教育、研究推廣；4、5樓由衛生、環保局進駐，除原有檢驗人員，也會依照需求增聘僱專業人員，相關預算由縣府自行編列。
張花冠就職4周年時，因應當時食安事件頻傳，宣示籌建「食安大樓」，並獲得台塑企業總裁王文淵同意捐建，當初願景是作為雲嘉南農漁產、食品檢驗中心，張花冠並提出「決戰境外」口號，強調要讓民眾吃得安心，因憂心營運管理費用太高，申請移撥食藥署。
食安大樓2016年1月動土，去年10月落成捐贈給嘉義縣政府，為表達對台塑企業感佩之意，紀念台塑創辦人之一王永在，特別將食安大樓命名為「永在食安大樓」，同時彰顯「食安永在」願景。
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