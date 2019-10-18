被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42 聯合新聞網 綜合報導



有網友停車一小時竟被收160元。圖／取自 臉書 分享 facebook

停車前務必再三確認價錢，否則很可能被當「盤子」坑殺。一名網友表示，昨日中午在嘉義停車，想不到一小時後去牽車時，費用竟高達160元，讓她當場傻眼，呼籲「嘉義人開車要小心」。該貼文引發其他網友共鳴，許多人都心有戚戚焉，表示「我也被坑過」，也有人說「沒有標示價錢，可以向相關單位檢舉」。

一名網友在臉書社團「嘉義市大小事」發文，她表示自己昨天中午在嘉義吃飯，12點5分將汽車停好，吃飽後不到1點就到停車場牽車，想不到離開時竟被收費160元，讓她當場非常生氣，直言「真的踩到停車地雷」。

其他網友表示，該家停車場收費真的很誇張，許多人都曾被「坑過」、「那是眾所皆知的黑店」，還有人是問了價格後當場離開，也有人說「這個地方，隔壁的店家之前有特別提醒我們千萬不能停那裡，價格都隨他喊的」。

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有網友指出，停車場沒有標注停車價格，可能也沒有營業登記，若沒有給發票還有逃漏稅疑慮，呼籲她可到相關單位檢舉。也有網友建議，停車前真的要先問清楚價格，否則就會後悔莫及。