嘉邑行善團喋血 老團員懷念創辦人不求名利風範
2019-10-18 10:09
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
嘉義市嘉邑行善團9日發生喋血案，新成立的慈善事業基金會執行長邱楹棟，遭前總幹事王貴禾拿菜刀砍傷，王涉殺人未遂罪嫌自首，檢命交保20萬元偵辦中。行善團紛擾不斷，部分老團員出走，緬懷創辦人何明德不求名利無私無我奉獻精神，何死後，行善團一分為二，分道揚鑣，何的女兒陳美智接棒父親行善風範，以父親姓名成立「何明德行善團」，不組社團法人；部分團員成立社團法人嘉邑行善團。
從祖母姓的陳美智說，1995年父親獲菲律賓麥格塞塞獎項的「社區領袖獎」，領完獎，馬上捐全部5萬美元獎金，其中1萬元捐菲國孤兒院，4萬元買救護車捐嘉市警方，當年父親獲總統府告之獲獎，因父親未曾出國，一度婉拒領獎，因總統府官員「為國家做國民外交！」一席話，說服父親赴菲國馬尼拉受獎。
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麥格塞塞獎基金會派人抵台訪查，肯定行善團靠一群非正式民間組織義工，20多年在雲嘉南建造逾200座橋梁，「以善行及堅固橋梁造福農村」，何明德74歲領獎，領獎3年後積勞成疾，1998年何明德77歲罹肝癌病逝，行善團善行經媒體大幅報導，團員從7、8萬人遽增22萬人，連當時的李登輝總統都捐錢造橋。
陳美智與夫婿蕭豐彥，提前從嘉工教師退休，繼承父親志業接棒造橋，帶領義工至今21年，又建造292座橋梁，全部522座橋梁，遍及雲嘉南、南投、高雄，最遠宜蘭東澳造橋。
「我們遵照父親精神做法！」75歲陳美智與76歲丈夫蕭豐彥說，父親遺訓不成立社團法人，避免權力鬥爭失和，「名利是毒藥」；不主動募款，不接受大額捐款，每人每期3個月只捐百元，眾生平等，不讓行善成為有錢人專利；捐款悉數造橋；每期造橋竣工收支徵信，燒寫捐款者姓名疏文，祭告上天；行有餘力濟貧施棺，捐貧困者棺木3萬元。
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