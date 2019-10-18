高品質有機香蕉 嘉義中埔學童營養午餐吃得到

2019-10-18 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



劉椿富昨天到中埔頂六國小，分發香蕉給用餐學童，小朋友們開心的說「謝謝阿伯送好吃的有機香蕉！」記者卜敏正／攝影 分享 facebook 嘉義縣中埔鄉「天賦農場」負責人劉椿富，栽培有機香蕉有成，近期每週輪流贈送中埔各國小，每周1餐營養午餐吃有機香蕉，昨天到中埔頂六國小，分發香蕉給用餐學童，小朋友們開心的說「謝謝阿伯送好吃的有機香蕉！」

劉椿富昨天送2大箱有機香蕉到頂六國小，校長吳淑茹昨天代表學生，接下200多根香蕉，稱讚香蕉漂亮並表示，營養午餐經費有限，學童很難有機會吃到這麼健康的有機香蕉。

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劉椿富從事有機香蕉栽培已10年，在2公頃多農地，種植約4000棵香蕉，直言有機栽培易受病蟲害影響，每期產量減少一成多，但絕對健康。他採分批種植，一年四季均可收成，因為他的有機香蕉品質好，透過通路商賣到北部百貨超商，比起一般傳統市場賣的香蕉價格收益更穩定。