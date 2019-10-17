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夢想嘉義 嘉縣府辦「夢想+1」影展

2019-10-17 22:52聯合報 記者陳玫伶／嘉義即時報導

嘉義縣政府新聞行銷處今天至11月3日，舉辦「夢想+1」影展，選出六部以夢想為主題的電影，希望嘉義縣民能從電影中找回實現夢想的快樂，第一場由縣長翁章梁指定，到大林萬國戲院放映「不老騎士」吸引近百位年長者到場觀賞。

廠商黃逸蓁表示，每一場主題會針對觀眾類型安排地點，例如，大林的年長者多，所以到萬國戲院放映「不老騎士」，「不老騎士」的電影籌備者弘道老人福利基金會今天也帶領多位長者到場，另外還有振順重車行出動11台重型機車，讓現場平均年齡65歲的長者非常興奮，紛紛坐上重機拍照。

翁章梁指出，「夢想+1」影展的六部影片充滿夢想力、生命力和行動力，就像這次的影展標語「不論幾歲，都要勇敢做夢，不管你幾歲都有圓夢的權力和能力」，希望民眾藉由這些影片得到力量和勇氣，一起在夢想路上+1，一起夢想嘉義，讓嘉義成為實現夢想的舞台。

新聞行銷處新聞行政科長侯真衣表示，這次放映的六部影片為「不老騎士」、「單車天使」、「未來無恙」、「傘上：遍地開花」、「回家」、「出發」等，並會到新港奉天宮、嘉義縣人力發展所、嘉義縣表演藝術中心、朴子配天宮等地放映。

侯說，其中兩場廟口前的放映加碼摸彩，獎品包含微電腦厚釜電子鍋、保鮮盒組、負離子個人空氣清淨機、氣炸鍋、小米手環等等，獎品豐厚，歡迎民眾上網報名參加。

嘉義縣府的「夢想+1」影展第一場到大林萬國戲院舉行，多位長者到場看電影。圖／嘉義...
嘉義縣府的「夢想+1」影展第一場到大林萬國戲院舉行，多位長者到場看電影。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣府的「夢想+1」影展第一場到大林萬國戲院舉行，邀振順重車行出動11台重型機...
嘉義縣府的「夢想+1」影展第一場到大林萬國戲院舉行，邀振順重車行出動11台重型機車到場。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣府的「夢想+1」影展第一場到大林萬國戲院舉行，嘉義縣長翁章梁（第一排，右二...
嘉義縣府的「夢想+1」影展第一場到大林萬國戲院舉行，嘉義縣長翁章梁（第一排，右二）與多位長者到場共襄盛舉。圖／嘉義縣政府提供
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夢想嘉義電影
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