雲林農機展科技風 毛巾節鬥陣熱鬧
2019-10-17 23:27
聯合報 記者蔡維斌
／雲林縣報導
雲林國際農機資材展，明天起連續3天在虎尾鎮高鐵特定區盛大登場，今年農機走科技風，許多新型科技農機亮相，包括來自英、韓、日共400多家廠商參加，連同雲林毛巾節也一併舉行，盛況空前，雲林縣長張麗善歡迎大家來雲林、賞農機、買毛巾，保證好玩。
今年展出特色是推出各種新研發機種，從新式無人噴霧機到施肥機、田間搬運車到巨無霸曳引機、聯合收穫機等，各式大小農機齊聚展示，更免費送苗木、闖關集點換精品、優良畜禽產品試吃。縣府準備免費滷肉飯「呷免驚」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
張麗善說，農機展邁入第14年是台灣最大、最專業的農機展，今年邀集英、韓等460多家國內外優秀廠商結合農委會及台灣農機工業同業公會等展出1千2百餘攤，展出的不只是台灣農業科技實力，更代表政府對農業的重視，發展低成本、低勞動力及高效益的新農業，再創台灣農業奇蹟。
副縣長謝淑亞也說，農機發展減少人力成本，可吸引更多年輕人投農得以永續。
台灣農機工業同業公會理事長楊建生說，去年參展廠商釋出特惠促銷帶動買氣旺盛，現場交易超過5億元，所延伸的交易額更超過10億元。
留言