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雲林農機展科技風 毛巾節鬥陣熱鬧

2019-10-17 23:27聯合報 記者蔡維斌／雲林縣報導

雲林國際農機展即將登場，雲林縣長張麗善（後排右）登上巨無霸耕耘車為農機展代言。 ...
雲林國際農機展即將登場，雲林縣長張麗善（後排右）登上巨無霸耕耘車為農機展代言。 記者蔡維斌／攝影
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雲林國際農機展即將登場，雲林縣長張麗善（左二）為農機展熱身並聽取業者介紹農機特性...
雲林國際農機展即將登場，雲林縣長張麗善（左二）為農機展熱身並聽取業者介紹農機特性。記者蔡維斌／攝影
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雲林國際農機資材展，明天起連續3天在虎尾鎮高鐵特定區盛大登場，今年農機走科技風，許多新型科技農機亮相，包括來自英、韓、日共400多家廠商參加，連同雲林毛巾節也一併舉行，盛況空前，雲林縣長張麗善歡迎大家來雲林、賞農機、買毛巾，保證好玩。

今年農機展以科技農業為主題之一，各式各樣的無人機很吸睛。記者蔡維斌／攝影
今年農機展以科技農業為主題之一，各式各樣的無人機很吸睛。記者蔡維斌／攝影
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業者示範各種農機的特性。記者蔡維斌／攝影
業者示範各種農機的特性。記者蔡維斌／攝影
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今年展出特色是推出各種新研發機種，從新式無人噴霧機到施肥機、田間搬運車到巨無霸曳引機、聯合收穫機等，各式大小農機齊聚展示，更免費送苗木、闖關集點換精品、優良畜禽產品試吃。縣府準備免費滷肉飯「呷免驚」。

張麗善說，農機展邁入第14年是台灣最大、最專業的農機展，今年邀集英、韓等460多家國內外優秀廠商結合農委會及台灣農機工業同業公會等展出1千2百餘攤，展出的不只是台灣農業科技實力，更代表政府對農業的重視，發展低成本、低勞動力及高效益的新農業，再創台灣農業奇蹟。

副縣長謝淑亞也說，農機發展減少人力成本，可吸引更多年輕人投農得以永續。

台灣農機工業同業公會理事長楊建生說，去年參展廠商釋出特惠促銷帶動買氣旺盛，現場交易超過5億元，所延伸的交易額更超過10億元。

張麗善集點農委會無人機農業高鐵滷肉飯
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