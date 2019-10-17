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大林鎮長抗議國道轉運站未動工 縣府回應：會如期完成

2019-10-17 21:48聯合報 記者陳玫伶／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮長簡志偉今日於臉書上表示，國道3號旁的客運轉運站，延宕多時還沒動工，並表示1個月後，縣府再不執行，11月18日就要參選立委，花20萬元爭取地方話語權，為大林居民發聲。嘉義縣府建設處建設管理科長林豐洲保證，今年底一定會發包，請鎮長不用擔心。

簡志偉表示，原本縣政府定調需於今年7月上網公告招標、8月底完成廠商簽約、9月底由大林鎮公所施工拆除違建占用戶，11月廠商進場施工，雖然大林鎮公所已拆除違建占用戶，但縣府至今還未上網公告招標，與縣府反映後，縣府卻表示來得及。

簡志偉擔心，工期如果延宕，施工經費會被收走，影響大林鎮民權益。

林豐洲回應，因為工程設計的審查委員較多，包含嘉義縣府、鎮公所、營建署、及客運代表等人，直到8月底綜合規劃處完成設計，9月建設處才拿到預算書、設計圖。

林豐洲說，目前還在為了後續管理維護問題，針對更細部內容討論，保證今年底一定會發包，明年底完成結案，不會有簡志偉擔心經費被收走的問題。

簡志偉表示，嘉義縣政府與大林鎮公所去年底向營建署爭取到6500萬元的「城市之心」前瞻計畫，其中一部份經費會在拆除大林3號國道旁的違建占用戶後，建設大林國道客運轉運站，為經常搭乘客運返鄉的大學生提供候車空間及平面停車場。

大林鎮公所已於今年9月拆除客運轉運站預定地的占用戶。圖／大林鎮公所提供
大林鎮公所已於今年9月拆除客運轉運站預定地的占用戶。圖／大林鎮公所提供
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大林鎮公所已於今年9月拆除客運轉運站預定地的占用戶。圖／大林鎮公所提供
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嘉義國道客運違建
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