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影／縣長要議員「閉嘴」被批 答詢過程影片全都錄

2019-10-17 21:10聯合報 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣長張麗善昨天在議會進行施政報告，時代力量議員廖郁賢質詢張麗善，但張麗善數度被中斷答覆，脫口而出「你可以先把你的嘴閉起來嗎？」廖郁賢反嗆「你才要閉起來吧？」「縣長真的太吵了」，現場氣氛火藥味十足，直到議會主席蘇俊豪裁示以紙本回覆才落幕。

廖郁賢事後在臉書說，張縣長叫議員閉嘴真是一絕，重點是施政報告禁不起檢視。

張麗善會後解釋，廖郁賢提出副縣長謝淑亞帶職參選，縣府有沒有六輕氣爆案的調查報告等多項問題要求，她依序回答卻數度被打斷，她認為議場上應該互相尊重，有質詢就有回答，「我要答又不給我回答，才會說你可以先閉嘴嗎，不然我怎麼回答呢」，她認為要提問就是要有答案，否則質詢就沒有意義。

面對廖郁賢的指控，張麗善表示，針對議員非理性問政，導致雙方產生爭執及過度的情緒反應，雙方在用語上均有不慎，各自都有改進的空間，但彼此尊重對方的權利與義務，才是真正的民主素養展現。

議員李建志會中表示，議員應該要尊重被質詢者，讓其將問題回答後再提問，議員陳俊龍表示，縣長應該要尊重議員，不該叫議員閉嘴。

雲林縣長張麗善（右）昨天在議會進行施政報告，時代力量議員廖郁賢（左）提出多項問題...
雲林縣長張麗善（右）昨天在議會進行施政報告，時代力量議員廖郁賢（左）提出多項問題質詢。記者陳雅玲／翻攝
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