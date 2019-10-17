影／縣長要議員「閉嘴」被批 答詢過程影片全都錄
2019-10-17 21:10
聯合報 記者陳雅玲
／雲林即時報導
雲林縣長張麗善昨天在議會進行施政報告，時代力量議員廖郁賢質詢張麗善，但張麗善數度被中斷答覆，脫口而出「你可以先把你的嘴閉起來嗎？」廖郁賢反嗆「你才要閉起來吧？」「縣長真的太吵了」，現場氣氛火藥味十足，直到議會主席蘇俊豪裁示以紙本回覆才落幕。
廖郁賢事後在臉書說，張縣長叫議員閉嘴真是一絕，重點是施政報告禁不起檢視。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
張麗善會後解釋，廖郁賢提出副縣長謝淑亞帶職參選，縣府有沒有六輕氣爆案的調查報告等多項問題要求，她依序回答卻數度被打斷，她認為議場上應該互相尊重，有質詢就有回答，「我要答又不給我回答，才會說你可以先閉嘴嗎，不然我怎麼回答呢」，她認為要提問就是要有答案，否則質詢就沒有意義。
面對廖郁賢的指控，張麗善表示，針對議員非理性問政，導致雙方產生爭執及過度的情緒反應，雙方在用語上均有不慎，各自都有改進的空間，但彼此尊重對方的權利與義務，才是真正的民主素養展現。
議員李建志會中表示，議員應該要尊重被質詢者，讓其將問題回答後再提問，議員陳俊龍表示，縣長應該要尊重議員，不該叫議員閉嘴。
留言