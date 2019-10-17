嘉義市民集團結婚好溫馨 即日起受理報名
2019-10-17 19:52
聯合報 記者李承穎
／嘉義即時報導
嘉義市政府明年1月18日將在嘉市中央廣場舉行市民集團結婚，即日起供市民報名，截止日為11月15日，市府指出，新人將在嘉義市長黃敏惠、眾位貴賓以及親朋好友的見證祝福中，執子之手、與子偕老。
去年參加集團結婚的魏佑恩說，從網路上注意到嘉義市集團結婚的資訊，看網友的評價都很高，不僅氣氛好，贈送新人的禮物也很棒，有很好的家電產品，還有城隍廟加持的「金鏟子」。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
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魏佑恩說，自己其實是高雄人，妻子黃滋云是屏東人，選在初任公職的嘉義市結婚，結婚當天黃敏惠熱情又真誠的跟每一對新人祝福、擁抱，真的很感動，妻子第一次被市長擁抱，很溫暖感動。
消防隊員陳羿樺與丈夫黃怡碩去年也參加集團結婚，陳羿樺是苗栗人、黃怡碩是台南人，在參看網友的心得分享之後，決定參加嘉義市集團婚禮。
陳羿樺說，嘉義市的集團結婚每一個橋段設計都很用心，有愛的抱抱、kiss the bride甜蜜一吻、施放幸福氣球等，真的非常浪漫。
她說，自己都跟消防學弟妹推薦，如果要結婚，一定要考慮參加嘉義市集團結婚，市府不僅送上禮物給予祝福，典禮用心的設計，更能讓新人充滿甜蜜回憶。未來要在嘉義市買房定居，更希望能夠多生幾個小朋友。
市府民政處表示，歡迎年滿20歲未婚市民或工作地點在嘉義市的民眾報名參加，申請表格網址https://reurl.cc/31Oz0M，聯繫電話：民政處宗教禮俗科承辦人陳先生，05-2163357。
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