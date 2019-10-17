黃敏惠參訪日本神戶幸福村 盼引入長照經驗到嘉市

2019-10-17 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義即時報導



嘉義市長黃敏惠今天率領市府團隊參訪日本神戶幸福村，黃敏惠說，幸福村採「通用設計」，有醫院、公園和老人大學，也有一般飯店，讓長者、身障者和一般民眾都能進入、交流，不會被園區限制，可將日本成功的長照經驗帶入嘉義市。

神戶市民福祉振興協會課長山岡陽子接待市政團隊並簡報，她說，幸福村的構想始於1971年，1981年開始動工興建，面積有205公頃，目的是增進長者與身障者的自立及社會參與，協助回到社會外，並與市民一起共同交流，達成「共生共存」的社會願景。

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幸福村內的「神港園幸福之家」，照顧高齡的智能障礙者，也有「湊川附屬醫院」照顧失智老人，還有以復健為中心的老人安養院，也為重度身心殘障的兒童設有療育中心。

村內的飯店可容納100人同時住宿，還有溫泉、遊泳池、體育館、網球場和射箭場等場地，供神戶市民住宿、泡湯、舒展筋骨和運動等，「蒲公英之家」則供各社區團體舉辦活動，村內的社區老人大學只要57歲以上就能入學。

黃敏惠說，神戶幸福村不會單純針對單一目標來規畫，因此每年都有200萬人次進到園區內，代表社會的融合，其實人與人間有更多交流及同理心，才是屬於真正的幸福。