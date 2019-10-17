親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

中職／桃猿二局上攻滿壘得1分 10:1領先兄弟

總年齡4萬歲！嘉義500名銀髮族共同山海闖關

2019-10-17 19:26聯合報 記者卜敏正／即時報導

天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，今天在嘉義縣立體育館，舉辦108年度「嘉有第一關 山海來闖關」的長青活力站運動會，鼓勵在地鄉親充分運用活力站資源，邀請到縣長翁章梁與長輩競賽，超過500名、總年齡近4萬歲長輩一起競爭，整場運動會熱鬧滾滾，展現出活力站熱情。

今天運動會現場，集結來自東石、布袋、番路、水上、阿里山達邦、樂野等11個鄉鎮，共計15個長青站、超過500名、總年齡近4萬歲的長輩參與射箭、競走、金頭腦、拚七巧板等競賽，藉此訓練手眼協調、增加肌耐力、促進心肺功能等，活動也讓長輩們相互交流、走進社區，參與銀髮族活力幾乎不輸年輕人。

翁章梁表示，全縣共26個長青活力站，其中16站是由中華聖母來承接，都有專業社工帶動長輩做運動操、認字，或者是記憶訓練。嘉義縣包括長青活力站、關懷據點、長照C點及老人食堂等社區照顧據點，已有277點，村里涵蓋率達46%，社會局目標是能超越50%。

中華聖母基金會執行長黎世宏說明，中華聖母承辦老人長青活力站已邁入16年，今天共集合16個活力站，有兄弟檔、夫妻檔，讓他們透過競賽來參加比賽，不僅可以訓練體能，對長輩來說也是社交好機會。希望藉由今天的活動，讓他們活得更健康快樂。

嘉義縣有17個鄉鎮市，共有26個長青活力站。活力站平日提供的服務內容包含健康服務、辦理終身學習課程、生活照顧、文康休閒及社區聯誼活動等，讓老勢大能就近在社區獲得照顧，也就可以在熟悉的環境安心享受老年生活。

銀髮長輩參與射箭、競走、金頭腦、拚七巧板等趣味競賽，藉此訓練手眼協調、增加肌耐力...
銀髮長輩參與射箭、競走、金頭腦、拚七巧板等趣味競賽，藉此訓練手眼協調、增加肌耐力。記者卜敏正／攝影
分享
銀髮長輩參與射箭、競走、金頭腦、拚七巧板等趣味競賽，藉此訓練手眼協調、增加肌耐力...
銀髮長輩參與射箭、競走、金頭腦、拚七巧板等趣味競賽，藉此訓練手眼協調、增加肌耐力。記者卜敏正／攝影
分享
銀髮長輩參與射箭、競走、金頭腦、拚七巧板等趣味競賽，藉此訓練手眼協調、增加肌耐力...
銀髮長輩參與射箭、競走、金頭腦、拚七巧板等趣味競賽，藉此訓練手眼協調、增加肌耐力。記者卜敏正／攝影
分享

嘉義翁章梁
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

曾列「重大外逃要犯」 他投入立委選戰強調過去遭栽贓

2019-10-17 16:07

嘉義市民集團結婚好溫馨 即日起受理報名

2019-10-17 19:52

議員指耍官威嗆「閉嘴」 張麗善澄清：只是想答詢

2019-10-17 18:01

再添1例！台南確診第33例境外移入登革熱

2019-10-17 16:43

台南藝術節9國近百場演出 新營區4場精彩節目不要錯過

2019-10-17 16:43

空軍台南基地開放預演 接待榮民搶先看

2019-10-17 15:30

嘉義遠百加入周年慶戰局 抽汽車、贈10倍點數

2019-10-17 15:29

雲林毛巾節將登場 縣長邀大家選購超優毛巾

2019-10-17 13:23

影／農民：被罵不愛台的馬英九都幫忙 蔡政府不理我們

2019-10-17 13:17

影／南科史前考古舘精緻罕見 19日開幕免費參觀

2019-10-17 12:29

雲林首例日本腦炎病例 衛生局籲：接種疫苗最有效預防

2019-10-17 11:55

有路等於無路！台南後壁上茄苳農路中間200公尺未開通

2019-10-17 11:41

僧多粥少領不到施肥用有機質材料 斗南鎮公所挨罵

2019-10-17 11:10

台南官田市區閒置軍營 爭取勞動部雲嘉南分署搬家

2019-10-17 08:00

梅山座談 陳吉仲允擴大農保範圍

2019-10-16 23:50

嘉大甜椒機器人 精準噴農藥

2019-10-16 23:46

改造嘉義火車站 市長赴日取經

2019-10-16 23:45

扶養率41.79% 雲林最嚴峻考驗

2019-10-16 23:42

南市撿菸蒂換好禮 共收132萬根

2019-10-16 23:40

國研院台灣半導體研究中心台南基地 明年啟用

2019-10-16 23:32

超熱烈！撿菸蒂送衛生紙 台南市民3周撿了132萬根

2019-10-16 20:31

東北季風吹起 台東成功鏢旗魚競賽開跑

2019-10-16 17:25

黃敏惠出訪日本 借鏡日本大阪市車站開發案

2019-10-16 17:09

帶職參選臉書發文被質疑 雲林副縣長：與選舉無關

2019-10-16 15:38

嘉縣烏魚子、高山茶農特產 新加坡百美超市吃得到

2019-10-16 14:55

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估

2019-10-17 12:46

超熱烈！撿菸蒂送衛生紙 台南市民3周撿了132萬根

2019-10-16 20:31

高雄輕軌二期大順路工程 葉匡時：照原有方案蓋可能性極低

2019-10-16 21:24

恐怖！「彰」字長了籃球大虎頭蜂窩

2019-10-17 12:27

「囤房稅」採累進稅率？ 北市建議修法：6戶以上4.8％

2019-10-17 13:26

台中市長盧秀燕：高鐡南延秒定 台中機場升級卻21年

2019-10-17 12:24

台南官田市區閒置軍營 爭取勞動部雲嘉南分署搬家

2019-10-17 08:00

委員表達大巨蛋疑義 柯市府堅持決議生效、里長遭架離

2019-10-17 10:27

南門中繼市場今試營運 攤商：噪音大、滴水、排水不通

2019-10-17 10:03

桃園綠捷4次開工被批進度慢還拚選舉 捷工局：進度超前

2019-10-16 22:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top