總年齡4萬歲！嘉義500名銀髮族共同山海闖關
2019-10-17 19:26
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，今天在嘉義縣立體育館，舉辦108年度「嘉有第一關 山海來闖關」的長青活力站運動會，鼓勵在地鄉親充分運用活力站資源，邀請到縣長翁章梁與長輩競賽，超過500名、總年齡近4萬歲長輩一起競爭，整場運動會熱鬧滾滾，展現出活力站熱情。
今天運動會現場，集結來自東石、布袋、番路、水上、阿里山達邦、樂野等11個鄉鎮，共計15個長青站、超過500名、總年齡近4萬歲的長輩參與射箭、競走、金頭腦、拚七巧板等競賽，藉此訓練手眼協調、增加肌耐力、促進心肺功能等，活動也讓長輩們相互交流、走進社區，參與銀髮族活力幾乎不輸年輕人。
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翁章梁表示，全縣共26個長青活力站，其中16站是由中華聖母來承接，都有專業社工帶動長輩做運動操、認字，或者是記憶訓練。嘉義縣包括長青活力站、關懷據點、長照C點及老人食堂等社區照顧據點，已有277點，村里涵蓋率達46%，社會局目標是能超越50%。
中華聖母基金會執行長黎世宏說明，中華聖母承辦老人長青活力站已邁入16年，今天共集合16個活力站，有兄弟檔、夫妻檔，讓他們透過競賽來參加比賽，不僅可以訓練體能，對長輩來說也是社交好機會。希望藉由今天的活動，讓他們活得更健康快樂。
嘉義縣有17個鄉鎮市，共有26個長青活力站。活力站平日提供的服務內容包含健康服務、辦理終身學習課程、生活照顧、文康休閒及社區聯誼活動等，讓老勢大能就近在社區獲得照顧，也就可以在熟悉的環境安心享受老年生活。
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