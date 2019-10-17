台灣最大國際農機展將登場 縣長歡迎遊雲林賞農機
2019-10-17 18:54
聯合報 記者蔡維斌
／雲林即時報導
聞名國際的雲林國際農機資材展將於10月19日連續3日在虎尾建成路與學府西路口的高鐵特定區盛大登場，今年將走科技風，許多新型科技農機亮相，包括來自英、韓、日共400多家廠商參加，雲林縣長張麗善歡迎各界踴躍參加國內這場難得的農業盛會。
今年展出特色除了各種新研發機種，從新式無人噴霧機到施肥機、田間搬運車到大型曳引機、聯合收穫機等，各式大小農機齊聚展示。更有免費送苗木、闖關集點換精品、優良畜禽產品試吃，縣府還費提供魯肉飯，適合舉家同遊，觀賞雲林農業的發展。
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縣長張麗善說，農機展邁入第14年，已是台灣最大、最專業的農機展，今年邀集英、韓及日本等460多家國內外優秀廠商，結合農委會及台灣農機工業同業公會等展出1千2百餘攤，尤其科技農業、安全農業到農業新技術，展出的不止是台灣農業科技實力，更代表政府對農業的重視，發展低成本、低勞動力及高效益的新農業，再創台灣農業奇蹟。
副縣長謝淑亞也說，農機發展減少人力成本，才能吸引更多年輕人投農得以永續。農業處長魏勝德表示，每年參展廠商及參觀人數屢創新高，今年更有許多國際買家來參觀，希望能再創銷售高峰！
台灣農機工業同業公會理事長楊建生說，去年參展廠商釋出促銷優惠，帶動買氣旺盛，現場交易金額超過5億元，所延伸的農機交易額更超過10億元。
張縣長說，本月19日連展3天，今年也首度結合毛巾節在同地點展出，讓遊客逛街更多樣化，縣府送魯肉呷免驚，也有免費接駁車，歡迎大家遊雲林、賞農機、買毛巾，保證不虛此行。
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