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黃敏惠訪日本長照幸福村 盼借鏡通用設計經驗

2019-10-17 18:13中央社 嘉義市17日電

嘉義市長黃敏惠之前也帶市府團隊到大阪市參訪車站周邊開發案，希望能借重日本經驗。 ...
嘉義市長黃敏惠之前也帶市府團隊到大阪市參訪車站周邊開發案，希望能借重日本經驗。 圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠今天參訪日本知名長照機構神戶幸福村，盼能借鏡幸福村長照「通用設計」經驗，促進高齡者、身心障礙者與一般市民的共融與共榮，打造宜居幸福城市。

嘉義市政府今天指出，日本神戶幸福村是非常有名的高齡者及身心障礙者長照機構，經構思近20年後才開始營業30年，去年有180多萬人進到這個園區，使用如醫院、公園、老人大學等園區設備。

黃敏惠帶領市政團隊15日到19日赴大阪市參訪，嘉義市政府發布新聞稿指出，黃敏惠對幸福村「通用設計」概念印象深刻，她認為一般人及不一樣年齡層的人都可以進入，並享有互動交流機會，而不是園區只針對唯一的目標對象規劃，讓大家覺得人與人之間有更多交流及同理心，這才是真正的幸福。

神戶幸福村有提供一般民眾住宿的飯店，也有溫泉、游泳池及體育館供神戶市民使用，另有婦女交流中心「蒲公英之家」，供社區團體辦活動。特別的是，幸福村還有社區老人大學，戶外體育設施相當豐富。

神戶通用設計嘉義
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