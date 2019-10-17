議員指耍官威嗆「閉嘴」 張麗善澄清：只是想答詢

2019-10-17 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



時代力量雲林縣議員廖郁賢昨天在雲林縣議會施政總報告，不滿雲林縣長張麗善要議員「閉嘴」，指責縣長耍官威都禁不起檢視；張麗善今天受訪回應，她只是想要先回應，但對方說不停，她才請議員先把嘴閉起來讓她發言。

昨天雲林縣議會開議，廖郁賢登記第一個發言，她不滿主席、雲林縣議會副議長蘇俊豪，要求議員們每人發言只有5分鐘，並開始質詢張麗善上任約10個月，就把前朝功勞歸於自己。

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隨後廖郁賢針對今年4月7日的六輕氣爆案質詢，廖說，張縣長的施政報告書中並沒有具體提出進一步的調查報告與配套措施，卻一直在為自己的團隊辯護。

當下兩人一來一往，張麗善一度要廖郁賢把嘴巴閉起來，才可以回答廖的問題，彼此爭辯下，直到大會主席裁示，以書面向議員說明不必回答，才結束兩人爭論。

廖郁賢今天也發表聲明指稱張麗善耍官威，並在臉書說，張縣長叫議員閉嘴真是一絕，重點是施政報告禁不起檢視，連六輕都處理不好還要推農工並進。

廖郁賢表示，張縣長說好的照顧農民，連林內焚化爐開不開都不敢承諾，怎麼處理環保議題，連一級主管都行政不中立，還管不住說話的分寸。

張麗善今天回應「閉嘴說」，她說，昨天廖議員提出數項提問，她想回答無奈不斷遭廖議員打斷，答詢過程中除遭議員插話打斷外，答覆內容亦遭議員高聲掩蓋，她才會說出「議員您可以先閉嘴嗎？讓我回答你的問題。」