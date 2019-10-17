免費配眼鏡弱勢孩子不弱視 他們讓偏鄉孩子看見未來
2019-10-17 17:09
聯合報 記者蔡維斌
／雲林即時報導
由雲林縣議員蔡岳儒發起的點亮雲林-學童視力保健關懷行動，今天與婦幼關懷協會、立委蘇治芬服務處及台全醫療體系下鄉到口湖鄉文光國小及夜光天使班，為偏鄉弱勢學童免費視力保健並配眼鏡，54名學生透過視力檢查矯正，學習無礙更清楚看見自己的未來。
台全醫療體系執行長李奇燁說，雲林人口老化，隔代教養比例甚高，尤其學童接觸3C產品頻繁，近視的比例不斷攀升，若不在黃金時期做好視力矯正，給予正確的視力保健觀念，日後高度近視的比例會更高。
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蔡岳儒說，這項點亮雲林學童視力保健關懷行動，105年從北港國中起跑，迄今已有358名學童接受視力檢查與宣導，完成配鏡162副，須矯正者達到4.5成，顯示偏鄉學童視力問題嚴重。
蔡岳儒說，感謝社會善心人士集結小額募款，由專業醫師、驗光師與志工義務為雲林偏鄉學童進行視力檢查矯正，避免讓視力不佳成為學習障礙，使弱視更弱勢，讓需要視力矯正的學童能夠看清黑板，學習無礙更能看見自己的未來。
雲林婦幼關懷協會總幹事黃慧玲也說，配鏡視檢過程中發現愈偏鄉的學童配鏡需求越高，愈高年級配鏡比率也相對提高，夜光天使班學童普遍來自弱勢家庭，家長忙碌無暇顧及孩子視力保健，希望透過這項專業視力健檢，為弱勢學生視力把關。
文光國小校長蔡子平表示，眼睛為靈魂之窗，對正值成長的孩子來說，視力矯正很重要，除有效改善視力矯正，也提升學習效能，感謝各界關懷，點亮孩子的視窗，讓孩子有更清晰的未來。
接受視檢的小朋友說，早就該配眼鏡，但爺爺很忙一拖再拖，近視從百餘度變成兩百度，如今免費配眼鏡了，往後不必再瞇眼看黑板了。
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