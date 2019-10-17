植牙支撐全口覆蓋式活動假牙 奇美醫師：牢固不鬆動

2019-10-17 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



奇美醫學中心牙醫部贋復科主治醫師簡佳慧指出，一名60歲病患上顎因全口嚴重牙周病來求診，經診斷後，需拔除上顎所有牙齒，但在治療期間因配戴上顎的臨時活動假牙不穩之外，也易有反嘔現象，更抱怨進食味道變得較平淡，後來在上顎植入4支植體製作植牙支撐全口覆蓋式活動假牙，減少覆蓋面積，大幅降低假牙帶來的異物感。

簡佳慧表示，針對全口缺牙的病人，傳統式全口活動假牙在植牙還沒問世前，是唯一的治療選擇，便宜是最大的優點。不過，此種重建方式會隨著使用時間增長，骨頭持續地吸收，假牙會變得越來越鬆，越來越不好咬，越來越不舒適，而植牙支撐全口覆蓋式活動假牙主要是在上顎植入4顆以上，下顎植入2顆以上的人工植體，再利用植牙的配件，可讓上方的活動假牙和植體連接配件有固持力，進而達到穩定假牙的功能。

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簡佳慧說，植體有助於假牙的支撐度及承受咬合力，所以可減少上顎硬腭假牙的覆蓋面積，讓更多嗅覺細胞暴露出來，有效改善因配戴全口假牙導致味覺不敏感的問題。另外，有些病人嘔吐反射較明顯，會因為全口假牙的後緣和覆蓋度，而容易誘發嘔吐反應。減少上顎硬腭假牙的覆蓋面積後，對於較敏感的病人，有效增加全口假牙配戴的舒適度，也大大降低假牙帶來的異物感。