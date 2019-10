台南藝術節9國近百場演出 新營區4場精彩節目不要錯過

2019-10-17 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 /台南即時報導



「2019台南藝術節」邀請國內外藝術家9國近百場演出,以「看不見的城市」為主題,並以台南整座城市為舞台,在新營區推出4場精彩演出,灣聲樂團《泥香之城:台灣意象》、飛人集社《聽房子在說話》、表演家《雲手春秋》、雞屎藤《大井頭·赤崁記》,每場都是不容錯過的藝術饗宴。

文化局表示,10月20日由國內知名灣聲樂團帶來《泥香之城:臺灣意象Taiwan Expression》演出,音樂是城市靈魂,和觀眾一起探尋台灣豐富多元的聲音,自序曲馬卡道狂想曲開始前進山野飄颯,落入台南屋瓦百姓家,演奏台南作曲家許石的安平追想曲、鑼聲若響,吳晉淮的關仔嶺之戀、暗淡的月,及思想起、草螟弄雞公等南台灣民謠及臺灣電影音樂,以音樂詮釋這塊土地的聲響,唱台南的風之歌。

這次也與飛人集社劇團合作,10月26日至27日共同打造與在地連結的新節目《聽房子在說話 Hear the house》,走訪城市找尋保存在鄉鎮城市中的歷史於老屋「三一宅」和大家分享現代生活中的另一種生命經驗與觀點,重新與當下的時間、空間接軌。特殊環境劇場的營造,開賣不久票就銷售一空。

11月2日表演家合作社劇團《雲手春秋inside out of the times》演出戲台後真實的人生,改編新營在地劇團的故事,在戲中擔任歌仔戲團的團長即為新營「新吉歌劇團」的團長,王永全老師從 6 歲開始唱戲,這次與表演家合作社劇團共同合作,企圖透過顛覆傳統與現代的表演方式,用幽默風趣視角呈現時代故事。

最後強力推薦11月9日雞屎藤舞蹈劇場突破過往之作!《大井頭.赤崁記》,以府城「大井頭」這個重要的歷史地標為發想之源,改編日治時期重要台日作家西川滿《赤崁記》,及日本劇場大師太田省吾的經典劇作《水之驛站》。一個是風雲霍霍赤崁城上明鄭王朝的最後身影;一個是沉靜有致的視覺之詩,兩個文本呈現台灣的兩個不同時空,所勾勒的皆是戰爭之下凝練的人性。

10/20(日)14:30 新營文化中心演藝廳

《泥香之城:臺灣意象》 灣聲樂團

10/26(六)14:30、19:30及10/27(日)14:30 三一宅藝空間

《聽房子在說話》飛人集社劇團

11/02(六)19:30 新營文化中心演藝廳

《雲手春秋》表演家合作社

11/09(六)19:30、11/10(日)14:30 新營文化中心演藝廳