再添1例！台南確診第33例境外移入登革熱
2019-10-17 16:43
聯合報 記者鄭維真
／台南即時報導
台南市確診第33例境外移入登革熱病例，該病患為新市區新和里20多歲男性，於10月6日至10月10日前往越南探親，回國後在10月14日出現發燒等症狀，昨晚確診感染登革熱，目前住院中。
台南市登革熱防治中心指出，該病例平日活動以住家及工作地為主，14日發燒自行服藥未就醫，10月15日仍有發燒並出現紅疹，至診所就醫後返家休息，10月16日因發燒症狀未改善，至原診所就醫，隨後到新市衛生所進行登革熱快篩，結果為陽性併通報，10月16日晚間PCR陽性確診，病毒型別為第一型；個案目前住院中，同住家人無相關疑似症狀。
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該病例10月14日發病當日仍有上班，15日就醫後請假在家休養，16日就醫快篩後即到醫院住院治療，台南市登革熱防治團隊昨天針對個案居住地及工作地執行壓罐作業及孳生源清除，明天進行居住地及工作地戶內外環境化學防治及加強孳清。
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