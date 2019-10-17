嘉義遠百加入周年慶戰局 抽汽車、贈10倍點數

2019-10-17 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義即時報導



嘉義遠東百貨公司將在本月24日到年底期間加入周年慶戰局，全館化妝品9折起、內睡衣8折起和百貨服飾7折起，也搶攻百貨業的APP戰場，民眾只要用遠百的「HAPPY GO Pay」APP刷卡，單筆消費滿2000元贈200點（約現金100元），5000元贈500點（約現金250元），贈點比以往多10倍。

各家百貨周年慶也推出抽汽車大獎，嘉義遠百這次則推出消費滿2千，就可抽價值62萬8千元的SUZUKI IGNIS GLX汽車，每滿2千就能抽一次。

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協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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嘉義遠百副店長張金森說，今年周年慶目標是3億1千萬元的營業額，預估比去年同期成長6％，現在已人手一機，因此主打的就是APP優惠，以往是刷卡分期才有折扣，但周年慶期間利用APP刷卡，折扣會更多，單筆滿2000元還贈100元抵用券。

他說，雖然目前線上購物等電商很普遍，但百貨公司仍有優勢，例如百貨公司賣最好的是家電用品和化妝品，因為消費者可以現場試用，這次也都祭出優惠，例如使用APP刷卡，飛利浦氣炸鍋可省下3910元，SKII經典青春鑽光雙重組則省4395元。