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雲林毛巾節將登場 縣長邀大家選購超優毛巾

2019-10-17 13:23聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

台灣毛巾生產重鎮的虎尾鎮，將於本月19日結合虎尾鎮公所開辦毛巾節，今天記者會雲林縣長張麗善為虎尾毛巾代言，並歡迎全國各地遊客把握機會到毛巾節選購超優質的雲林好毛巾！

第七屆虎尾毛巾節將於本周末(10/19、20日) 熱鬧登場，在虎尾高鐵站前(永興南七路廣場)，將結合樂團表演、川劇變臉秀、柳丁哥哥帶動唱、歡樂泡泡趴、幸運兒巾夾讚等精彩表演和遊戲，歡迎民眾大手拉小手，一起來玩樂！把握機會選購優質的「巾艷MIT」正港台灣毛巾！

虎尾鎮長丁學忠表示，俗話說「和美織、虎尾巾」，虎尾是毛巾的故鄉，品質與產量位居全國之冠，根據專家建議每兩個月就要更換一次新毛巾，以免細菌滋生，虎尾毛巾節集結四十多家優質廠商，大家可利用毛巾節添購所需的各式毛巾！

鎮代主席林嘉弘也說，主辦單位今年特別設計「當我們泡在一起」歡樂泡泡趴，定時噴出超綿密的雪白泡泡，讓大小朋友一起同樂，還有吸睛的「幸運兒巾夾讚」真人夾夾樂，消費滿300元就可兌換摸彩券，參加真人夾夾樂遊戲，夾中多少毛巾都可通通帶回家！

張麗善也說，毛巾節除精緻的MIT毛巾可選購，大小朋友最愛的遊戲及小農文創、美食一應俱全，也少不了精采表演，開幕星光之夜邀請陳零九、邱鋒澤、陳忻玥、向蕙玲、朱海君等藝人輪番上陣，更有電視、電動腳踏車等豐富大獎，今年更首度結合國際農機展同地點展出，歡迎民眾來同樂！

青埔基金會董事長張嘉郡及縣議員黃美瑤也表示，虎尾毛巾質感世界有名，設計多樣化，整箱買更划算，保證物超所值！

雲林毛巾走向國際，設計推陳出新，歡迎選購。記者蔡維斌／攝影
雲林毛巾走向國際，設計推陳出新，歡迎選購。記者蔡維斌／攝影
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雲林毛巾節將登場，雲林縣長張麗善邀大家一起來選購頂級的好毛巾。記者蔡維斌／攝影
雲林毛巾節將登場，雲林縣長張麗善邀大家一起來選購頂級的好毛巾。記者蔡維斌／攝影
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雲林毛巾走向國際，設計推陳出新，有充滿喜感的雙喜禮盒。記者蔡維斌／攝影
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雲林毛巾節將登場，雲林縣長張麗善邀大家一起來選購頂級的好毛巾。記者蔡維斌／攝影
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雲林毛巾節將登場，雲林縣長張麗善邀大家一起來選購頂級的好毛巾。記者蔡維斌／攝影
雲林毛巾節將登場，雲林縣長張麗善邀大家一起來選購頂級的好毛巾。記者蔡維斌／攝影
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