雲林毛巾節將登場 縣長邀大家選購超優毛巾

2019-10-17 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



台灣毛巾生產重鎮的虎尾鎮，將於本月19日結合虎尾鎮公所開辦毛巾節，今天記者會雲林縣長張麗善為虎尾毛巾代言，並歡迎全國各地遊客把握機會到毛巾節選購超優質的雲林好毛巾！

第七屆虎尾毛巾節將於本周末(10/19、20日) 熱鬧登場，在虎尾高鐵站前(永興南七路廣場)，將結合樂團表演、川劇變臉秀、柳丁哥哥帶動唱、歡樂泡泡趴、幸運兒巾夾讚等精彩表演和遊戲，歡迎民眾大手拉小手，一起來玩樂！把握機會選購優質的「巾艷MIT」正港台灣毛巾！

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

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協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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虎尾鎮長丁學忠表示，俗話說「和美織、虎尾巾」，虎尾是毛巾的故鄉，品質與產量位居全國之冠，根據專家建議每兩個月就要更換一次新毛巾，以免細菌滋生，虎尾毛巾節集結四十多家優質廠商，大家可利用毛巾節添購所需的各式毛巾！

鎮代主席林嘉弘也說，主辦單位今年特別設計「當我們泡在一起」歡樂泡泡趴，定時噴出超綿密的雪白泡泡，讓大小朋友一起同樂，還有吸睛的「幸運兒巾夾讚」真人夾夾樂，消費滿300元就可兌換摸彩券，參加真人夾夾樂遊戲，夾中多少毛巾都可通通帶回家！

張麗善也說，毛巾節除精緻的MIT毛巾可選購，大小朋友最愛的遊戲及小農文創、美食一應俱全，也少不了精采表演，開幕星光之夜邀請陳零九、邱鋒澤、陳忻玥、向蕙玲、朱海君等藝人輪番上陣，更有電視、電動腳踏車等豐富大獎，今年更首度結合國際農機展同地點展出，歡迎民眾來同樂！