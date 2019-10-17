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雲林農機展19日登場 AI解決缺工問題

2019-10-17 13:52中央社 雲林縣17日電

雲林縣長張麗善今天宣布為期3天的國際農業機械暨資材展將於19日在虎尾高鐵特定區登場，現場超過1200攤展現農業新技術，向農民們介紹低成本、低勞動力和高效益的農業機械。

總統蔡英文將於19日下午參訪展覽，了解農業發展趨勢。

展出內容包括新式無人飛行噴霧機到大型曳引機，今年增加智慧監控溫室和無人割草機，透過人工智慧（AI）系統，除了幫助農民減少人力支出與成本外，也提高農民收益。

張麗善表示，雲林縣為農業大縣，傳統務農生活無法留住年輕人，使務農面臨人力老化和缺工等問題，現在科技日新月異，每年農機展可看到更便利的農機設備，讓更多人了解農業不再是「鋤禾日當午，汗滴禾下土」，吸引年輕一代投入台灣農業。

台灣農機工業同業公會理事長楊建生指出，去年廠商釋出優惠折扣，現場交易金額超過新台幣5億元，今年縣府與農機公會更邀請多名國際買家前來參觀，希望再創台灣農機銷售高峰。

藉由農機展的人潮，雲林縣政府同場加映「2019年虎尾毛巾節」，集結40餘家優質毛巾廠商，推銷虎尾在地特色產業，2天的毛巾嘉年華活動充滿童趣，歡迎民眾一起來同樂。

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