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影／農民：被罵不愛台的馬英九都幫忙 蔡政府不理我們

2019-10-17 13:17聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

國民黨嘉義縣海區立委提名參選人王啟澧，今天在朴子市接受農民陳情，向政府爭取提高公糧收購價每公斤3元，農民怒斥觀光旅遊業不好政府要補助，前總統馬英九任內調高收購價5元後，公糧價已8年沒調，但蔡政府卻不理他們。

王啟澧說，長期勤跑基層，地方農民要求提高公糧收購價絕對合情合理；就如同日前他幫義竹農民發聲，爭取硬質玉米運費恢復補助，這是照顧農民的基本責任，但現任立委、政府長期悶不吭聲，直到選舉近了才四處開支票。

「誰愛台灣、幫助農民要看清楚！」農民權益促進會召集人楊宗耀表示，公糧收購價已8年沒調整，前總統陳水扁任內曾調3元，被許多人罵不愛台灣的馬英九，任內也幫農民調5元，現在蔡政府卻對農民不理不睬，這樣的政府太可惡。

楊宗耀說，蔡英文總統一直說最在乎農民，也跟嘉義人說是「自己人」，但這幾年農民反應，政府都沒有回應，這次他絕不放棄，要讓這個政府下台，就算民進黨很會選舉，但他要告訴大家「只會喊愛台灣，是沒有飯吃的！」

農民楊宗耀說明稻穀公糧收購價現況。記者卜敏正／攝影
農民楊宗耀說明稻穀公糧收購價現況。記者卜敏正／攝影
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農民楊宗耀（左）向王啟澧陳情，強調要讓蔡政府下台。記者卜敏正／攝影
農民楊宗耀（左）向王啟澧陳情，強調要讓蔡政府下台。記者卜敏正／攝影
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王啟澧今天在朴子接受農民陳情。記者卜敏正／攝影
王啟澧今天在朴子接受農民陳情。記者卜敏正／攝影
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農民嘉義2020選舉嘉義縣立委馬英九觀光蔡英文2020選舉
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