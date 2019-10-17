影／農民：被罵不愛台的馬英九都幫忙 蔡政府不理我們

2019-10-17 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義即時報導



國民黨嘉義縣海區立委提名參選人王啟澧，今天在朴子市接受農民陳情，向政府爭取提高公糧收購價每公斤3元，農民怒斥觀光旅遊業不好政府要補助，前總統馬英九任內調高收購價5元後，公糧價已8年沒調，但蔡政府卻不理他們。

王啟澧說，長期勤跑基層，地方農民要求提高公糧收購價絕對合情合理；就如同日前他幫義竹農民發聲，爭取硬質玉米運費恢復補助，這是照顧農民的基本責任，但現任立委、政府長期悶不吭聲，直到選舉近了才四處開支票。

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「誰愛台灣、幫助農民要看清楚！」農民權益促進會召集人楊宗耀表示，公糧收購價已8年沒調整，前總統陳水扁任內曾調3元，被許多人罵不愛台灣的馬英九，任內也幫農民調5元，現在蔡政府卻對農民不理不睬，這樣的政府太可惡。