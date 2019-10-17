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北市推「境內月票」800元吃到飽？ 柯文哲：會評估

影／南科史前考古舘精緻罕見 19日開幕免費參觀

2019-10-17 12:29聯合報 記者周宗禎／台南即時報導

台灣史前博物館南科館耗資超過15億，規劃新建歷經波折，完工後又試營運近10個月，今天宣布19日開館，只有當天開放免費參觀，隔天到明年4月30號前優惠台南市民免費入舘，全票80元、團體票60、優待票50元，因為舘藏豐富而且有各種動靜態方式呈現，已有不少考古迷要來朝聖。

南科考古館10多年前政府就規劃興建，民國96年 前台南縣長蘇煥智與地方人士爭取行政院編列15億元經費興建「台灣史前博物館南科分館」，後因經費遭挪移、台南縣市合併擱置，民國103年6月才動工，去年完工，是南台灣首座座考古專業博物館，占地廣達2.44公頃。

南科考古舘展出館藏文物，第1廳計195件，第2廳計160件，第3廳計64件，特展廳計121件，總計540件館藏文物。

館方建議參訪先直上4樓由上往下參觀，廊道盡頭設置平台與東側向高鐵軌道平行，能拍攝列車呼嘯而過景象，平均不到10分鐘就有一班列車，拍攝時間大概只有5秒不到。

舘內除了豐富的真實出土古代遺骸與文物，還有環景動畫，回溯5000至300多年前，遊歷台灣六大史前文化，展間規劃上百件具代表性珍貴文物，人面陶偶、鹿角刀柄等古物都在其中。

沿著迴廊向下來到黃色天井，是許多「網美打卡」秘境，再抵達大盆坑文化特展，一窺距今5千年前精緻的陶、石工藝和漁獵耕作，最後來到「博物館的秘室」，可看到文物保存與維護後製的工作室。

兒童廳則設有海洋劇場，結合4D聲光效果帶領民眾乘風破浪，「火的傳說」以動畫模擬鑽木取火，還有「森林迷宮」和互動教具遊戲區等，戶外園區也設置多座裝置藝術。

館方表示，史前人在這片土地上如何過生活、發展工藝技術、創造美學，透過南科考古隊20多年來的發掘出土文物，勾勒出六大文化層的脈絡發展圖像。「藉著考古為國人、為世界訴說南科5千年的史前文明，南科考古館誠摯邀請大家來參訪。」

南科園區發現58處以上遺址，是目前遺址密度分布最高、文化層序最完整且挖掘面積最大的地區，20多年來累積挖掘了800多萬件出土文物，「在台灣考古學史上是前所未有的」。遺物的類別包括陶器、石器、玉器、骨角器、鐵器、銅器、玻璃器等文化遺物，以及植物種子和動物骨骸等生態遺物等。

遺跡則包括建築遺痕、墓葬、溝渠、水井和灰坑等，其中墓葬數目達到2400多具。從大坌坑文化、牛稠子文化、大湖文化、蔦松文化、西拉雅文化到明清漢人文化，橫跨距今5千年至300年六大文化層的遺址分布，勾勒出先民重要的生活智慧與風俗習慣。

南科考古館展示各個時期的在地先民用品。記者周宗禎/攝影
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南科考古館展出「全台唯一的出土人頭偶像」。記者周宗禎/攝影
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南科考古館展出重複安葬古人遺骸。記者周宗禎/攝影
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南科考古館每天有專人導覽解說。記者周宗禎/攝影
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南科考古館模擬台南本地先民生活狀況。記者周宗禎/攝影
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南科考古館展示先民遺骸。記者周宗禎/攝影
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南科考古館有多樣化的展示與參觀動線。記者周宗禎/攝影
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南科考古館展出「台灣第一狗」出土模型。記者周宗禎/攝影
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南科考古館展出「台灣第一狗」復原模型。記者周宗禎/攝影
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考古南科文物博物館蘇煥智
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