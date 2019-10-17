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雲林首例日本腦炎病例 衛生局籲：接種疫苗最有效預防

2019-10-17 11:55聯合報 記者李京昇／雲林即時報導

雲林縣今年出現首例日本腦炎病例，雲林縣衛生局目前已針對患者住家及活動地周邊，進行環境調查、懸掛誘蚊燈誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導，也提醒預防日本腦炎最有效的方法為接種疫苗

雲林衛生局呼籲，日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗。 示意圖／聯合報系資料照...
雲林衛生局呼籲，日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗。 示意圖／聯合報系資料照片
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根據了解該名患者家住虎尾鎮39歲，因持續高燒及精神狀況差兩度就醫，隨即出現意識不清等症狀送加護病房，目前仍住院治療中；其住家和活動地周邊有水稻田、肉牛畜牧場等高風險場所，不排除可能因此受到感染。

雲林衛生局表示，日本腦炎是由病媒蚊傳播的疾病，以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介。病毒會經由蚊子叮咬而傳播給人類，受損部位包括腦、脊髓及腦膜。

感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，但嚴重者則出現意識狀態改變、全身無力、高燒、局部神經障礙、運動障礙、帕金森氏症候群、神智不清、對人時地不能辨別等，甚至昏迷或死亡。

衛生局提到，病媒蚊吸血高峰為黃昏、黎明時段，請民眾儘量避免高峰期間在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。

若無法避免，要穿著淺色長袖衣褲，並在身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

衛生局提醒，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，呼籲家長應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗。

成人若居住地高風險地區，建議自費接種日本腦炎疫苗，到流行地區旅遊，也可至旅遊醫學門診諮詢，並依醫師評估建議自費接種疫苗。

衛生局日本腦炎疫苗蚊子
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