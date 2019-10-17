有路等於無路！台南後壁上茄苳農路中間200公尺未開通

2019-10-17 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南市後壁區上茄苳里的中排是一條總長度約有600公尺的農路，但中間有200公尺長未開闢，有農路等於無農路，影響農民出入至鉅，里長黄崑茂和里民今天舉牌「農民要活路」，爭取早日完成開通。

黃崑茂表示，這條中排約在20多年前，由立法委員葉宜津向農委會爭取相關經費來建設，因有部分私有地主未能同意等因素，導致中間有約200公尺未鋪設，有路等於無路！里民為感謝葉宜津立委爭取經費開闢該農路，該農路私下稱為「宜津路」，顯見此農路對上茄苳里民的重要性。

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黄崑茂說，上茄苳里擁有400多公頃的稻田，是後壁區重要稻米生產地，農路中斷未銜接，影響農產品運輸，在他上任里長後，屢獲里民反映，希望他向有關單位反映，希望公部門協助把該路段建設完成以環繞整個上茄苳里周邊，如此不僅能成為農運的農路，也是里民最佳晨運的主要通路。

黄崑茂說，上茄苳中排一路需要協助開闢的有200公尺左右長，權屬多個單位，經他奔走協調，也經10月5日召開里民大會後，均已獲得共識，地主也已提供同意書，願無償提供用地，也獲得水利會同意灌溉溝渠加蓋，以增加農路寬度便利通行。後續開闢經費概估需500萬左右，期盼相關單位能重視來關心協助。