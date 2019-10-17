僧多粥少領不到施肥用有機質材料 斗南鎮公所挨罵

2019-10-17 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



雲林斗南鎮公所發放廚餘化製的施肥用有機質材料，一早大排長龍等著領有機材料，由於粥多僧少引起民怨，不少年長者等一個多小時卻空手而返，當場罵聲連連要求改善。

雲林縣政府環保局將回收的廚餘，化製成施肥用的有機質材料，並從今年8月開始每月發放給民眾使用，發放數量由環保局依各鄉鎮需求自行配額，目前已發放2萬包每包20公斤的有機質材料，但仍供不應求成為搶手貨。

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斗南鎮公所10月份獲得500包配額，昨天上午8時30分起開始發放，規定民眾憑戶口名簿每戶只領取2包，所以一大早就有不少民眾前往鎮公所前廣場排隊等候發放。

但疑似出現插隊和排隊一個多小時卻沒能領到的狀況，讓不少杵著拐杖或駕乘代步車，前往領取的年長者怨聲四起，甚至破口開罵，鎮公所官網臉書也成為出氣包而罵聲連連。

斗南鎮公所主任秘書李俊儀表示，這次發放作業原本計畫由各里辦公處帶為發放，由於配額只有500包，24里每里也只有20多包，讓各里長難以發放而拒絕作罷。