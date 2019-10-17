台南官田市區閒置軍營 爭取勞動部雲嘉南分署搬家
2019-10-17 08:00
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
台南官田區公所對面近十公頃的機關用地，閒置數十年，一直無法開發利用，成為地方發展的毒瘤，為了解套，地方提議爭取將勞動力發展署雲嘉南分署遷移來此，立委郭國文18日邀集相關單位前來會勘，聽取各界意見。
官田區長顏能通說，這塊機關用地早期屬於陸軍營區，因此地原為特定用途的機關用地，後來營區廢棄後就一直閒置至今，但地目還是機關用地，雖沒有特定是軍事用途，但一直無法開發，甚至還引來隨意丟棄垃圾，影響環境觀瞻，如果勞動力發展署雲嘉南分署遷來，不用重新變更地目，可以快速處理。
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顏能通表示，公所對面的機關用地占地近十公頃，大多數是台糖土地，只有近五分地是私有地，徵收問題不大，位在官田工業區內的雲嘉南分署占地十四公頃，若辦理遷移，將該地賣給企業廠商，賣地所得的金額來徵收公所對面的機關用地，綽綽有餘，剩下的用來蓋廳舍應該也不成問題。
顏能通指出，勞動力分署遷來官田市區有幾點好處，除可帶動地方發展外，因該地點臨隆田火車站旁，學員搭火車來上課也方便，每年數萬受訓的學員，也可帶來地方的消費發展，而官田工業區也飽和，有廠商想擴建找不到土地，雲嘉南分署遷到官田市區，也可滿足廠商土地的需求，可謂一舉數得。
為了協調雲嘉南分署遷移的問題，立委郭國文邀集勞動部與市府等相關單位，將於18月下午前來會勘協商。
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