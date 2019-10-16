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扶養率41.79% 雲林最嚴峻考驗

2019-10-16 23:42聯合報 記者陳雅玲／雲林縣報導

雲林縣長張麗善昨天在議會進行施政報告，指雲林縣總體扶養率高過台灣總體平均扶養率。...
雲林縣長張麗善昨天在議會進行施政報告，指雲林縣總體扶養率高過台灣總體平均扶養率。 記者陳雅玲／攝影
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雲林縣長張麗善昨天在議會進行施政報告，她表示，除了環境汙染、失業及就業、農產品產銷平衡等是縣民關心的議題，高齡、少子化已是雲林未來最嚴峻的考驗，未來會加速研擬方針，解決民眾關心的問題。

張麗善表示，縣府委託民調公司調查，環境汙染、失業及就業、農產品產銷平衡、農業缺工、開放農會或合作社引進外勞、養殖漁業推廣、整體經濟發展及老人照護是縣民認為最迫切需要解決的問題，也是她未來推動政策急欲解決的目標。

張麗善表示，「高齡化」與「少子化」已是雲林最嚴重的社會問題，去年12月至今年8月，縣內出生人口數3000餘人，死亡人口數卻高達5400餘人，人口持續負成長。

雲縣府計畫處長李明岳表示，雲林縣近40年人口數少了11萬人，隨著低出生率、高死亡率的趨勢發展，保守預測未來30年總人口數減少14萬人，2018年雲林縣總體扶養率41.79%，高過台灣總體平均扶養率37.89%，等於每2.4位成人要撫養一個老人或幼兒，推估雲林縣30年後扶養率超過120%。

張麗善表示，面對高齡化，縣府開辦「失能老人親屬照顧津貼」，也啟動「家庭照顧者設立家托據點專案」，至於少子化，除提高生育補助，也啟動「0歲到5歲友善育兒．全面照顧」政策，努力減緩人口兩極化對雲林造成的衝擊。

張麗善少子化高齡化
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