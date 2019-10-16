超熱烈！撿菸蒂送衛生紙 台南市民3周撿了132萬根

2019-10-16 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



台南市環保局撿菸蒂兌換衛生紙，引起民眾熱烈響應，大排長龍。圖／環保局提供 分享 facebook 處處菸蒂影響市容，台南市環保局為推動「無菸蒂城市」，上月28日起舉辦撿拾菸蒂50根換一包衛生紙，反應異常熱烈，活動提前喊停至今天中午截止，民眾共撿拾132萬根菸蒂，原計畫3千包衛生紙不夠，再追加一倍至6千包也被換光，還「欠」 8千包，先登記日後再領取，環保局說，將針對三大丟菸蒂熱區加強稽查，吸菸民眾自制菸蒂物亂丟，才是根本之道。

「沒想到這麼熱烈！」台南市環保局表示，「撿菸蒂換好禮」是第一次舉辦，撿拾50根菸蒂可換一包衛生紙，沒想到民眾反應超級熱烈，第一周就收到12萬根菸蒂，後續更大爆發，每次兌換都是大排長龍，也應民眾要求開放在各區清潔隊受理，各地都很踴躍，活動原本到11月底，提前在今天中午就結束。

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環保局說，整體而言是達到預期效果，多數人是落實在公共場所或馬路撿菸蒂，像不少里長鼓勵環保志工到公園及馬路打掃後，收集菸蒂一換就是幾十包，做為給環保志工的獎勵。

台南市環保局說，取締仍是重點工作，去年裁處673件 ，今年截至9月底也處分593件，將針對丟菸蒂的三大熱區紅綠燈十字路口、車站及超商門口，以稽查、檢舉及監視器等同步進行，但還是鼓勵市民養成隨手撿拾菸蒂習慣，也會同步加強菸蒂稽查取締，最重要是吸菸民眾要自制菸蒂勿亂丟。

像新化老街是知名觀光老街，但處處可見菸蒂，影響市容觀瞻，店家對民眾亂丟菸蒂行為相當困擾，尤其菸蒂掉落在人行道磚縫，必須一一挖出來，有時早上開門營業剛掃完，不久就又被亂丟，尤其以美食店門口最為嚴重，店家認為若要處罰店家也不盡公平。

環保局指出，是將針對易遭違規棄置菸蒂之便利商店、網咖、咖啡店或其他商場派員執行稽查取締作業，若經查獲即依廢棄物清理法第27條及第50條規定處以1200至6000元罰鍰。

目前執行主要是對超商，依據台南市環境清潔自治條例第10條規定，102年7月10日已課以便利商店對其營業場所所在地或停車場，其四周2公尺以內之巷道應負環境清潔責任，若維護不佳可依違反環境清潔自治條例規定處1200元以上6000元以下罰鍰，一般店家以勸導方式。