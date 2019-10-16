補教名師呂捷：郭台銘身價3000億也買不回19歲青春

2019-10-16 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



補教名師呂捷赴正修科大開講，現場幾乎座無虛席。記者王昭月／攝影 分享 facebook 補教名師呂捷今赴正修科大開講，現場座無虛席，90分鐘毫無冷場，他唱作俱佳，嬉笑駑罵間卻不乏傳達魯蛇逆襲的人生哲理，他告訴學生，「孩子們，你要好好珍惜大學四年的青春，不要假裝自己很努力，『結果』是不會陪你演戲的」。

呂捷在網路教學的影片突破500萬人次瀏覽，並被票選為「最愛補教名師」，正修科大順應「民意」，把這位非典型教師請到校內開講，現場1000多名師生從頭笑到尾，會後有學生崇拜地說，「這是我聽過最棒的演講」。

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呂捷的演說風趣幽默，不時夾帶的國罵，很有兄弟的口氣，很接地氣。曾經創下24小時內轉學又退學他坦承，年少輕狂時幹過「小流氓」，但後來發現，當流氓沒有勞健保、也無退休金，因此很早就離職。

呂捷開場就說，他的人生哲學沒有多偉大，就是「貪財又好色」，合法合理的賺錢。他的教學理念也跟一般老師不太一樣，基本上他並不反對學生作弊，因為會作弊，代表對成績還有點在意，表示「還有一點微弱的求生意志」。

呂捷回想他那個年代，大學錄取率約3成7，現在的大學竟然超過百分之百，只要還能呼吸的就能讀大學，學歷通膨。但他常告訴學生，一定要努力考上台大，因為台大是指標，考得上，日後同學可能有「張忠謀」、「郭台銘」，踏出校門後都是你的資源。

不過他提醒大家「青春」的重要，青春像衛生紙一樣，看似很多，其實用完就沒有，「郭台銘擁有3千億的身價，但買不回19歲青春」。他要大一、大二學生，別忙著打工存錢買包、買iphone，虛度光陰，最後大學4年帶走的是打工賺來4支手機，打牌還可湊成「鐵支」。