400歲銀髮一日店長上工 學搖泡沫紅茶好新鮮
2019-10-16 17:47
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
台南玉井區井字號泡沫紅茶店老闆陳文洲，平日熱心公益，不僅個人長年認助華山基金會孤老服務經費，現更響應「一店助一老」行動，將紅茶店每天的第一筆收入，捐贈華山基金會玉井站作為常年服務經費。今天井字號泡沫紅茶店也邀請5名加起來超過400歲的長輩們，到店內挑戰一日茶飲店長任務，學搖泡沫紅茶，老人家覺得新鮮有趣，也盼拋磚引玉讓更多人關注偏鄉老人議題、響應社會公益。
陳文洲雖是在地玉井囡仔，但因搬家、求學，高中時期就離鄉北上打拼，近年來因緣際會回到家鄉立業，深深感觸「玉井真的老了」，街上都高齡的爺爺奶奶，年輕人寥寥可數，在因緣際會下，加入華山基金會玉井站認助孤老的愛心行列。
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華山基金會服務的阿公阿嬤們，今天到店裡擔任一日店長，陳文洲耐心指導如何調製各式飲品、招呼客人，鮮少出門的長輩們看到這麼多種類的茶葉、大小珍珠粉圓等配料，也感新奇有趣，有人迫不及待的想品嘗一下自己親手調製的成品，也露出難得的開心笑容。
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