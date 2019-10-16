守護台江14年 親師生騎著單車監測水質
2019-10-16 17:42
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
連續接力14年，守護嘉南大圳排水線，小台江河流讀書會親師生，今天下午40多人，騎著單車巡守台江山海圳綠道，從學校出發騎到台灣歷史博物館，來回12公里，發現河面飄著一層油污，水質混濁，飄著垃圾及死魚，呼籲市民一起加入河川守護行動，淨化水質，恢復生態。
社大台江分校指出，小台江河流讀書會14年前成立，以守護台江河川為學習目標，倡議台灣山海圳國家綠道，曾經獲得全國推動環保有功社團殊榮，同時響應世界水質監測日行動，每年都會進行嘉南大圳排水線水質監測，今天下午在社大台江分校環境教師沈介文的指導下，沿著山海圳綠道，騎著單車巡守河川，一路騎到台江綠道橋，進行水質檢測，同時認識綠道沿岸的植物生態。
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學員吳瑞玄說，沿途發現水面有油污，也發現很多垃圾，水質檢測發現溶氧度只有0-4，污染嚴重，建議政府加強稽查。
李玓叡表示，河面有許多垃圾漂浮，水質十分混濁，呼籲大家不要隨便亂丟垃圾，更希望水質可以改善，恢復河川生態。
社大台江分校表示，分校每學期都會協助台江流域學習社群親師生，在每一年世界水質監測日，一起參與守護台江河川行動，指導學生檢測水質、觀察記錄河川流域環境問題，學生大多能說出台江綠道上的樹種名稱，發現河川污染問題，對於地方環境認識越來越深，對學生環境素養提升很有幫助。
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