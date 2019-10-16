東北季風吹起 台東成功鏢旗魚競賽開跑
2019-10-16 17:25
聯合報 記者尤聰光
／台東即時報導
秋冬季節吹起東北季風，也代表台東成功鎮新港漁港鏢旗魚競賽開跑了。台東新港區漁會表示，今年鏢旗魚大賽昨起展開，且競賽延長至11月15日止，這兩天有2尾百公斤旗魚入港。
新港區漁會表示，為期1個月的鏢旗魚競賽，分成最大尾組和最多組，2組的第1名獎金都是新台幣2萬元；限新港區漁會漁民的鏢旗魚作業船才可參加，流刺網和延繩釣不列入競賽。比賽魚種包括白皮旗、黑皮旗、紅皮旗、芭蕉旗及劍旗魚等。
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昨天金年財號漁船鏢到第一尾136公斤旗魚，每公斤360元價格拍出，今天新漁發323號漁船也鏢到一尾106公斤，價格飆到每公斤433元賣出。
每年10月到12月吹起東北季風，東部海域就會出現超過6級風，湧起奔騰海浪，也吸引洄游旗魚浮出水面，成功鎮新港漁港的漁民們，就會出海鏢旗魚，逐漸成為當地漁業傳統文化，鎮公所與漁會也會辦理相關活動推廣觀光。
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