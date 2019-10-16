吉思廣藝弦歌不輟 嘉藥舉辦吉他音樂工藝展
2019-10-16 17:15
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
聆聽動人心弦悠揚樂音，又可欣賞巧奪天工精美名琴，是千載難逢音樂藝術饗宴。嘉南藥理大學與奇美博物館、方圓之間室內樂團攜手合作，在嘉南文化藝術館舉辦「吉思廣藝–吉他音樂工藝特展」，今天舉行開幕，現場除展示多款古今吉他樂器外，陳列介紹吉他歷史及工藝製作，展品多元豐富，堪稱近年難得一見。
特展在嘉藥文化藝術館與方圓之間室內樂團團長蔡世鴻力邀下，結合眾多台灣吉他演奏家、工藝師，以及吉他製作工作室與樂器公司共襄盛舉，提供各式吉他和製程展品，琳瑯滿目，美不勝收。
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奇美博物館更是鼎力相挺，外借16把古董樂器珍藏品展覽，開幕現場並蔡世鴻演奏1820年的法國吉他，彈指間撥弦散發的迷人音符，驚艷全場，令人陶醉。
奇美博物館副館長郭玲玲說，奇美與嘉藥長期保持友好合作關係，支持該校舉辦的各類藝文活動，這次借展的古琴包括義大利和德國的豎琴吉他、1800年的法國里拉吉他、1780年的法國古老吉他，以及不同類型的撥弦樂器，樣樣都是對古物的重視。
特展不僅彌足珍貴，也讓參觀者可以近距離欣賞，認識各種吉他面貌與歷史背景，郭玲玲相信對增進美學教育有所助益。特展持續至明年2月10日，歡迎民眾觀賞，品味難得音樂藝術饗宴。
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