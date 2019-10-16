黃敏惠出訪日本 借鏡日本大阪市車站開發案

2019-10-16 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市長黃敏惠因應嘉市鐵路高架化計畫，今天到日本大阪市參訪梅北開發計畫，黃敏惠說，嘉義火車站今年通過中央都市計畫變更，未來的嘉義火車站專區將與大阪車站一樣，除了車站大樓，也可以是商業大樓、飯店、百貨公司甚至遊樂園，也將會成為嘉義市的新地標。

黃敏惠帶領市政團隊本月15日到19日赴大阪市參訪，除了密集訪問車站周邊開發、都市計畫與高齡化社會的社區照顧等，今日參訪大阪市北區，梅田及大阪車站位於本區，因梅北開發案，車站周邊有多所百貨公司和商業設施，是關西重要的商務區，也是鐵路的終點站。

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大阪市都市計畫局梅北事業調整課長永井茂表示，梅北開發案截至目前為止，帶動了有超過5千萬人次來到梅北，很多人來消費、旅遊，帶動了廠商前來投資。

黃敏惠說，未來嘉義市將吸納彰化以南至北台南的人口，來嘉義市消費、就業、就學、就醫，看到大阪市花費近20年實踐都市更新，值得嘉市借鏡未來都市縫合、環境改善與土地利用價值。

大阪梅北開發案共分兩期，第一期鎖定智能產業、經濟貿易中心，開發完成之後吸引眾多科技、金融企業進駐，成為都市競爭力提升的重要動能；第二期著重於大型公共建設及環境綠化，不僅有4公頃左右的大公園，肩負城市、社區、居民綠化休閒的重任，更是環保與防災的重要用地。