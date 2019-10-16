帶職參選臉書發文被質疑 雲林副縣長：與選舉無關

2019-10-16 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣副縣長謝淑亞帶職參選，在臉書發文雲林建設現況被縣議員質疑，她無奈表示，難道要為了選舉不讓大家知道家鄉的美好。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣長張麗善今天在議會進行施政報告，時代力量議員廖郁賢質疑副縣長謝淑亞帶職參選立委，利用職權在很多群組發表她爭取多少預算，質疑縣府一級主管控管不當，張麗善表示，正副縣長是一體，副縣長宣傳雲林縣政府的政績，都是縣府團隊的努力，並無不妥，謝淑亞也回應，分享家鄉的美好是她一路走來都在做的事情，與選舉無關。

張麗善表示，所有一級主管都是團結上下一心，無論是正副縣長及各局處長所有政績都是完全一致，副縣長宣傳雲林縣政府的政績，都是縣府團隊的努力，並無不妥。

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