帶職參選臉書發文被質疑 雲林副縣長：與選舉無關
2019-10-16 15:38
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善今天在議會進行施政報告，時代力量議員廖郁賢質疑副縣長謝淑亞帶職參選立委，利用職權在很多群組發表她爭取多少預算，質疑縣府一級主管控管不當，張麗善表示，正副縣長是一體，副縣長宣傳雲林縣政府的政績，都是縣府團隊的努力，並無不妥，謝淑亞也回應，分享家鄉的美好是她一路走來都在做的事情，與選舉無關。
張麗善表示，所有一級主管都是團結上下一心，無論是正副縣長及各局處長所有政績都是完全一致，副縣長宣傳雲林縣政府的政績，都是縣府團隊的努力，並無不妥。
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謝淑亞表示，她成立個人臉書開始，就會在臉書社團分享家鄉的美好，及團隊努力的成果，已行之有年，不是8月7日宣布參選後才開始這樣做，廖郁賢議員可以到她的臉書看看，這些分享與選舉無關，難道要為了選舉不讓大家知道家鄉的美好。
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