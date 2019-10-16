黃敏惠參訪日本大阪 盼開發嘉義火車站為新地標

2019-10-16 15:34 中央社 義市16日電



嘉義市長黃敏惠今天帶領市府團隊參訪日本大阪的梅北開發計畫，她說，未來嘉義火車站專區將與大阪車站一樣，結合商業大樓、飯店、百貨公司及遊樂園，將成為嘉義市新地標。

嘉義市政府表示，黃敏惠帶領市府團隊於昨天起、一連5天前往日本參訪，其中3天密集訪問車站周邊開發、都市計畫與都市更新、高齡化社會的社區照顧與醫療研究等。今天參訪日本大阪梅北開發計畫，並與大阪市政府交流。

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黃敏惠表示，日本之行第一站來到大阪市考察梅北開發計畫，深入了解大阪車站的規劃，因嘉義市非常重視車站專用區都市計畫，以及更新所帶來的城市提升。

黃敏惠指出，嘉義火車站今年終於通過中央都市計畫變更，未來的嘉義火車站專區將與大阪車站一樣，車站結合商業大樓、飯店、百貨公司甚至遊樂園，將會成為嘉義市新地標。

黃敏惠說，未來嘉義市將吸納北至彰化、南至台南的民眾來消費、就業、就學、就醫等。今天看到大阪市花費近20年實踐都市更新，非常值得參考，這也是嘉義市未來環境改善與土地利用價值提升可以借鏡的目標。

嘉義市政府指出，今日所參訪的大阪市北區，包括主要的商業區梅田及大阪車站，當地摩天大樓林立，有多間百貨公司和商業設施，是關西重要的商務區，更是鐵路的終點站集中區。