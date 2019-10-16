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藝術進區挺進台南佳里北門 薪傳歌仔戲搬演精典好戲

2019-10-16 15:11聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南藝術節精彩好戲，薪傳歌仔戲劇團搬演「陳三五娘」。圖／文化局提供
台南藝術節精彩好戲，薪傳歌仔戲劇團搬演「陳三五娘」。圖／文化局提供
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台南市文化局周末藝術進區精彩好戲，將由薪傳歌仔戲劇團搬演《陳三五娘》，在10月18日（周五）晚上7時於佳里區佳里體育公園 ，10月19日（周六）晚上七時，在北門區蚵寮保安宮演出，歡迎各區觀眾揪厝邊作夥來看戲！

2019藝術進區今年度在台南在地企業「森鉅科技材料有限公司」大力支持下，邀請「薪傳歌仔戲團」再次透過藝術進區活動將傳統戲曲帶入台南市海線區域於佳里、北門區展演，這也是繼2017年「森鉅科技材料有限公司」贊助藝術進區於東山、玉井區的山線區域活動，再次以支持傳統戲曲的方式回饋鄉親分享藝文的美事。

文化局表示，「森鉅科技材料有限公司」總經理鄭憲松雖是科技人，卻擁有藝文靈魂，除了感動廖瓊枝老師對歌仔戲的付出和堅持，更希望讓所有台南人都可以看到傳統歌仔戲身段及唱腔的精緻與優美，重視傳統戲曲在台灣文化發展的重要性。

「薪傳歌仔戲劇團」由歌仔戲國寶級藝師廖瓊枝領軍，已創團逾30年，這次演出的經典戲碼《陳三五娘》，描寫泉州才子陳三，護送兄長陳必賢的家眷前往廣南任所，路過潮州正逢元宵燈會，陳三與書僮前去遊賞花燈，與潮州美女黃五娘及其貼身丫嬛益春邂逅，一見傾心眉目傳情，遂用計進入黃家賣身為奴，究竟陳三入府後，又展開怎樣的追愛高招呢？最後又如何抱得美人歸？精彩好戲經典再現，絕不容錯過。

文化局指出，藝術進區至今第9年，是一個將劇場搬至戶外、將藝術帶到你家的活動。今年每個場次，除了有限量打卡按讚送禮活動，另有內容豐富的活動手冊，並推出16區藝文小旅行，在演出活動當日讓民眾除了走出戶外看表演，也能探訪各區的文化特色。2019藝術進區活動從8月底至11月底，每周假日巡迴大台南每一個行政區，請民眾把握每一場精彩的演出，踴躍前往欣賞。

歌仔戲文化局北門
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