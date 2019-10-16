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嘉縣烏魚子、高山茶農特產 新加坡百美超市吃得到

2019-10-16 14:55聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣政府為拓展海外市場商機，首度與新加坡百美超市合作，將在本月21日至27日百美超市泖生活館內，辦理「嘉義優鮮」快閃店，今天在縣府辦行前記者會，副縣長吳容輝、中埔鄉農會總幹事李碧雲、竹崎地區農會總幹事林孟怡，以及各鄉鎮市業者，都到場推銷產地優鮮農產品。

吳容輝表示，新加坡地理位置特殊，是進入東協重要樞紐，此次翁縣長將以領頭羊角色，帶領業者進入新加坡市場，希望能將嘉義優鮮品牌打到全世界。19日將在新加坡舉辦開幕記者會，期盼透過一週快閃店活動，了解當地居民對於嘉義優鮮商品喜好度，做為業者後續進軍新加坡市場依據。

曾獲全國神農獎的林家烏魚子負責人林篤義表示，嘉義縣許多小農都有優質農產品，受限規模、很難跟大企業競爭，像他的烏魚子都屬季節限量供應，若有形狀不規則，就改製成烏魚子醬，量少、質高，希望透過縣府推廣，打開新加坡、東南亞國際市場。

嘉義縣梅山茶農「一茶工房」品牌總監林盈嬌表示，嘉義多數茶農會種茶、懂製茶，茶品質相當高，他們在梅山種茶、製茶40年，近年成立品牌、行銷各式茶品，深刻感受市場行銷困難與辛苦，若能透過縣府打開國際市場通路，絕對是利多。

縣府表示，此次與百美超市合作辦理快閃店活動，從阿里山高山茶、咖啡，到東石、布袋的優質漁產，其中包含阿里山在地嚴選高山烏龍茶、高山咖啡豆、中埔鄉的黑木耳蒟蒻、竹崎柳橙所製作的橙市戀人巧克力、鹿草的黃秋葵脆餅、東石農會的幸福菇菇片，以及新鮮烏魚子所製成的烏魚子醬等，共計約43項農特產，本月21日就能讓新加坡民眾一嚐嘉義優鮮產品。

東石一口烏魚子是許多人的最愛。記者卜敏正／攝影
東石一口烏魚子是許多人的最愛。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣生產的優質農產，本月21日將到新加坡百美超市推廣促銷。記者卜敏正／攝影
嘉義縣生產的優質農產，本月21日將到新加坡百美超市推廣促銷。記者卜敏正／攝影
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嘉義副縣長吳容輝（右二起）、竹崎地區農會總幹事林孟怡、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人...
嘉義副縣長吳容輝（右二起）、竹崎地區農會總幹事林孟怡、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人，今天參加百美超市「嘉義優鮮」快閃店行前記者會。記者卜敏正／攝影
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林盈嬌表示，嘉義多數茶農會種茶、懂製茶，茶品質相當高，縣府打開國際市場通路，絕對...
林盈嬌表示，嘉義多數茶農會種茶、懂製茶，茶品質相當高，縣府打開國際市場通路，絕對是利多。記者卜敏正／攝影
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林篤義表示，嘉義縣許多小農都有優質農產品，受限規模、很難跟大企業競爭，希望透過縣...
林篤義表示，嘉義縣許多小農都有優質農產品，受限規模、很難跟大企業競爭，希望透過縣府打開新加坡、東南亞國際市場。記者卜敏正／攝影
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