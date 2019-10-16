扶養率41.79%超過全台平均 雲林高齡少子化考驗嚴峻

2019-10-16 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林即時報導



雲林縣長張麗善今天在議會進行施政報告，除列出上任後的諸項政績，縣府委外民調，包括環境汙染、失業及就業問題、農產品產銷平衡等議題是縣民認為最迫切需要解決的問題，張麗善表示，除民眾關注議題，雲林縣總體扶養率41.79%，高過台灣總體平均扶養率37.89%，高齡、少子化是雲林未來最嚴峻的考驗，未來會加速研擬方針，解決民眾關心的問題。

張麗善表示，她就任後，雲林縣站區北側道路改善工程第一標獲得勞動部金安獎優等、斗六市鎮西國小數碼課師教學團獲得教育部教學卓越金質獎、職災勞工主動服務工作評鑑全國優等，各項成績斐然，要感謝縣府團隊的付出。

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縣府委託民調公司調查，結果顯示，環境汙染、失業及就業問題、農產品產銷平衡、農業缺工、開放農會或合作社引進外勞、養殖漁業推廣、整體經濟發展及老人照護是縣民認為最迫切需要解決的問題，這些議題是她未來推動政策急欲解決的目標。

雲縣府計畫處長李明岳表示，雲林縣近40年人口數少了11萬人，隨著低出生率、高死亡率的趨勢發展，保守預測未來30年總人口數減少14萬人，2018年雲林縣總體扶養率41.79%，高過台灣總體平均扶養率37.89%，推估雲林縣30年後扶養率>120%，其中扶老率>100%。