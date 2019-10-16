扶養率41.79%超過全台平均 雲林高齡少子化考驗嚴峻
2019-10-16 13:51
聯合報 記者陳雅玲
／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天在議會進行施政報告，除列出上任後的諸項政績，縣府委外民調，包括環境汙染、失業及就業問題、農產品產銷平衡等議題是縣民認為最迫切需要解決的問題，張麗善表示，除民眾關注議題，雲林縣總體扶養率41.79%，高過台灣總體平均扶養率37.89%，高齡、少子化是雲林未來最嚴峻的考驗，未來會加速研擬方針，解決民眾關心的問題。
張麗善表示，她就任後，雲林縣站區北側道路改善工程第一標獲得勞動部金安獎優等、斗六市鎮西國小數碼課師教學團獲得教育部教學卓越金質獎、職災勞工主動服務工作評鑑全國優等，各項成績斐然，要感謝縣府團隊的付出。
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縣府委託民調公司調查，結果顯示，環境汙染、失業及就業問題、農產品產銷平衡、農業缺工、開放農會或合作社引進外勞、養殖漁業推廣、整體經濟發展及老人照護是縣民認為最迫切需要解決的問題，這些議題是她未來推動政策急欲解決的目標。
雲縣府計畫處長李明岳表示，雲林縣近40年人口數少了11萬人，隨著低出生率、高死亡率的趨勢發展，保守預測未來30年總人口數減少14萬人，2018年雲林縣總體扶養率41.79%，高過台灣總體平均扶養率37.89%，推估雲林縣30年後扶養率>120%，其中扶老率>100%。
張麗善表示，「高齡化」與「少子化」已是雲林最嚴重的社會問題，去年12月至今年8月，縣內出生人口數3000餘人，死亡人口數卻高達5400餘人，人口持續負成長，她上任後即投入許多心力研擬如何減緩人口兩極化對雲林造成的衝擊，呼籲各鄉鎮一起跟縣府不分黨派全力投入地方創生工作。
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