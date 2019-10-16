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影／山豬遇見數位科技 快預約到來吉玩塗鴉

2019-10-16 13:17聯合報 記者卜敏正／即時報導

加拿大數位科技塗鴉藝術家 Alex Beim（畢毅銘），結合部落藝術家不舞.阿古亞那等人，11月15日起在來吉部落舉辦「 當山豬遇見環保數位科技塗鴉」，參加者可付費進入10米大型帳篷體驗科技塗鴉，或欣賞部落各種山豬塗鴉藝術、走森林星光步道。

嘉義縣政府文觀局今天邀請原民會副主委汪明輝、音樂演奏家策展人高培華、藝術家畢毅銘、鄒族藝術家不舞阿古亞那到場，說明這次藝術策展活動。嘉義縣秘書長羅木興到場歡迎，感謝藝術家共同合作，讓世界看見嘉義、看見阿里山來吉部落。

高培華表示，日前邀請畢毅銘到阿里山來吉部落參訪，發現當地有部落藝術家創作山豬塗鴉藝術，當下與畢毅銘討論，能否將屬於城市的科技塗鴉帶進阿里山區，讓山區和城市有更多交流，進而決定舉辦這次「山豬遇見環保數位科技塗鴉牆」活動。

畢毅銘說，過去街頭塗鴉都是彩繪噴漆瓶噴繪，顏料不一定是環保素材，也可能產生有害氣體，將塗鴉藝術與數位科技結合，運用科技在數位畫布上彩繪，彩繪塗鴉作品可刪除，也可存檔或印出，這次受邀到阿里山與部落藝術家交流，希望透過藝術遊戲讓更多人到來吉社區，透過新媒介互動，快樂翻轉玩科技。

不舞.阿古亞那近年在各地推廣阿里山鄒族文化特色，帶著她的山豬藝術創作到各地參展、創作，對於能夠和加拿大藝術家畢毅銘，到故鄉來吉部落交流，她直言「意義不凡」，也希望更多人看見來吉。

主辦單位表示，活動策展大型帳篷將於11月中旬搭起，帳篷內可容納20多人同時參觀玩塗鴉，每人每次100元、採預約制，有意到來吉部落參與藝術互動可洽詢0988196686

原民會副主委汪明輝（中） 感謝加拿大數位塗鴉藝術家畢毅銘，與鄒族藝術家不舞阿古亞...
原民會副主委汪明輝（中） 感謝加拿大數位塗鴉藝術家畢毅銘，與鄒族藝術家不舞阿古亞那等人，用藝術讓更多人看見台灣原住民之美。記者卜敏正／攝影
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加拿大數位塗鴉藝術家畢毅銘（左）示範數位塗鴉彩繪。記者卜敏正／攝影
加拿大數位塗鴉藝術家畢毅銘（左）示範數位塗鴉彩繪。記者卜敏正／攝影
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加拿大數位塗鴉藝術家畢毅銘（左），與鄒族藝術家不舞阿古亞那， 共同示範數位塗鴉彩...
加拿大數位塗鴉藝術家畢毅銘（左），與鄒族藝術家不舞阿古亞那， 共同示範數位塗鴉彩繪。記者卜敏正／攝影
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藝術家阿里山嘉義
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