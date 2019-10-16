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鼓勵雲林身障者走出來 高鐵贈50張到台北來回票

2019-10-16 11:40聯合報 記者李京昇／即時報導

台灣高鐵公司雲林車站今天上午前往雲林縣愛無礙協會，致贈50張雲林到台北的往返車票，盼望讓身障者出遊，由協會理事長陳明瑟代表收下這份溫馨贈禮。

家住大埤的邱坤淵7年前工作時，不慎跌倒傷到脊椎，導致他下半身癱瘓不良於行，在接受治療和復健的過程中心情低落，直到4年前加入協會手搖車隊，重新找回失去已久的自信和笑容，更成為車隊的教練，引導其他身障者。

邱坤淵說，他傷後悶在家一年多足不出戶，每天覺得度日如年，直到他加入車隊，漸漸地比較放開心胸與人互動，他希望用自己的經歷，鼓勵跟他有相同境遇的人可以找回信心。

55歲的阿聰12年前中風，肢體單側無力，在協會的指導下，持續努力復健及運動，身體功能逐年進步，他表示，這次能搭乘便捷又快速的高鐵列車出遠門，感到非常開心。

愛無礙協會陳明瑟說，身障者要出門需克服許多困難，想出門也可能因為自卑不敢出門，協會則集合大家力量，讓身障有勇氣走向社會。

他表示，很感謝高鐵資助，很多人第一次搭高鐵或受傷後再也沒有搭高鐵，這次北旅將到總統府參觀，並前往國家音樂廳快閃演奏口琴，希望社會一起展現愛的力量、促進善的循環。

高鐵雲林站站長高誌隆表示，高鐵一直以來對無障礙旅客相當友善，有規劃貼心服務，比如乘車導引，讓身障者從進站、搭車到出站都能感到舒適。

他說，此次贈票是10月18日早上7點從雲林到台北，隔天晚上再從台北返回雲林，盼鼓勵身障團體能夠感受社會溫暖和走出戶外。

台灣高鐵公司雲林車站今天上午前往社團法人雲林縣愛無礙協會，致贈50張雲林到台北的...
台灣高鐵公司雲林車站今天上午前往社團法人雲林縣愛無礙協會，致贈50張雲林到台北的往返車票，盼望藉此讓身障者走出戶外。記者李京昇／攝影
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台灣高鐵公司雲林車站今天上午前往社團法人雲林縣愛無礙協會，致贈50張雲林到台北的...
台灣高鐵公司雲林車站今天上午前往社團法人雲林縣愛無礙協會，致贈50張雲林到台北的往返車票，盼望藉此讓身障者走出戶外。記者李京昇／攝影
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身障者高鐵復健
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