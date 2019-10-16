不忍家鄉成極限老人村 八年級生回鄉打拚翻轉偏鄉

2019-10-16 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



「我想讓更多人認識左鎮」，80年次今年28歲的在地青年賴政達，退伍後捨棄知名電信公司工作機會，選擇回到故鄉投入公舘社區參與勞動部多元就業方案計畫，推廣社區農產品與安排導覽行程，近年更積極把左鎮觀光景點與社區資源相連結，讓社區知名度大增，每年吸引超過千人探訪，不但提升社區整體經濟，也成功翻轉偏鄉。

賴政達在外地讀書多年，退伍後面臨就業抉擇，因老師在推廣左鎮農產，一句話問他「願不願意回家鄉做點事？」，讓他決定回到故鄉打拼，賴政達說，偏鄉年輕人紛紛出走，在這裡工作「已從認同感變使命感」，他希望遊客到左鎮不只到二寮看日出，還能深入了解這裡的美與好。

勞動部多元就業方案資源挹注下，賴政達開始為左鎮公舘社區推廣葛鬱金粉、葛鬱金麵、萬壽菊茶等農特產品，也著手規劃文化體驗行程，並與電動腳踏車業者合作，將西拉雅傳統聚落、草山月世界、二寮觀日平台等景點與社區產業做串聯，帶著遊客深入認識左鎮，不僅進行農村巡禮，也大啖風味餐、草仔粿DIY體驗。

左鎮人口外流，少子化及老人等偏鄉問題嚴重，賴政達也協助推動左鎮學童的認同教育，與香港理工大學、成功大學合作辦理營隊，帶著中小學生一起認識在地社區與產業。「只要多分認同，偏鄉就會有年輕人願意留下」，賴政達說，扎根教育要從小做起，看到返鄉的年輕人愈多，他工作就更有動力與意義。

左鎮公舘社區發展協會總幹事陳柳足說，感謝勞動部資源讓社區能注入新血，讓沒落農村再現生機，也盼社區未來能靠著此種經濟模式而自足，有更多盈餘回饋社區，用在老人供餐與學童獎學金上，更希望藉由這種善的循環，使年輕人願意留鄉發展。