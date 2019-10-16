新住民嫁原住民 福州姑娘陳玉萍苦盡甘來

2019-10-16 09:59 中央社 嘉義縣16日電



「睡一覺醒來，看到四周環繞原始山林，幾乎哭出了來！」福州姑娘陳玉萍，說起17年前，剛嫁到阿里山的感覺，像天堂掉到地獄，但現在她已從新住民變原住民，適應鄒族的生活。

陳玉萍老家在大陸福建福州市開餐廳，2001年與鄒族青年楊榮華在福州登記結婚，2002年就過來台灣，她從小嚮往阿里山，期待過著公主與王子的生活。

陳玉萍說，第一天到台灣，從高雄下飛機，坐上車，老公就直接開回阿里山，因為天色已晚，也看不清車外，只覺得一下子上坡、一下子下坡，轉來轉去，開了好久才到住的地方，當時她實在太累了，倒頭就睡，隔天醒來，發現自己在「深山林內」，真是傻了！

原來楊榮華一家是住阿里山山脈裡，曾文溪上游的溪谷中，從阿里山達邦部落走產業道路才能到達，一般人從嘉義市開車過去，也要花個2、3小時。他們過著自給自足的生活，在溪谷種植蔬果、茶葉、生薑，到山林採集愛玉、山產，偶爾打打獵、捕溪魚。

陳玉萍指著整片山林說，她像是從都會人，一下子變原始人，持續好幾年都難適應這裡的日子，尤其莫拉克風災那幾天，被台灣的極端氣候嚇死了，全家被迫到達邦避難，有一種性命不保的感覺。

「颱風過後，房子的牆壁裂了，地基垮了一半，作物全沒了」，陳玉萍說，一家人成了莫拉克的災民，政府把他們安置在嘉義縣番路鄉的逐鹿社區，只是在這裡無法生存，還要是回到山裡作活。

這幾年陳玉萍4個小孩慢慢大了，大女兒與二女兒到嘉義市讀書，她有機會開著貨車，和先生下山做生意，賣愛玉、阿里山茶，還參加「嘉義縣新住民婦幼關懷協會」，結識了來自各國的新住民，生活愈來愈愜意，現在已完全融入了鄒族的生活。

同是新住民的許小姐說，開車到陳玉萍山中的家，很刺激，唯一的路就是那條彎曲在深山的產業道路，一邊是萬丈深谷，一邊是山壁，途中會經過「受不寮露營區」，平地人去一次就「受不了」了，很佩服她能在山裡面生活。

陳玉萍強調，她已從新住民變鄒族的原住民，更感染了原住民活潑開朗的個性，歡迎大家來阿里山玩。