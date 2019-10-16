日據時期台灣歷史圖文展 烏樹林糖廠展出

2019-10-16 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



「反殖民與台灣光復：日據時期台灣歷史圖文巡迴展」，即日起在台南後壁烏樹林糖廠展出，具體呈現台灣人民在日據時期的反抗與犧牲，展期至11月2日止。

這項巡迴展在台灣是第36站，由辜金良基金會董事長、知名作家藍博洲策展編撰，展覽內容包括：序言、誓不臣倭、始政與恥政、反佔領之戰、武裝抗日、殖民統治與教育、文化抗日、霧社起義、參加抗戰、民族純血的脈動、台灣光復等14個單元，

主辦單位表示，展示主題「反殖民與台灣光復」，體現台灣人民反抗日本殖民統治具體事實，有助於重新反省台灣日據時期歷史在當今台灣意義。

藍博洲表示，本次展覽於烏樹林糖廠舉辦，更具有代表性意義。他說，台灣人民武裝抗日至西來庵事件而告結束，雖然每次行動都在日本大規模恐怖鎮壓下失敗，但是它卻用血的事實，揭穿了殖民政策欺騙性，提高民眾抗日民族自覺。

烏樹林糖廠旁，即是日據時期建造的嘉南大圳。藍博洲表示，當時台灣總督府水利技師八田與一建造嘉南大圳的配套措施是「三年輪作給水法」，以水的供給爲手段，强制台南州農民分區，每年分別種甘蔗、水稻、雜糧，確保每年都能供應日方甘蔗、稻米，解决日本「米糖相剋」(有米無糖或無米有糖)的難題，使得嘉南地區農民，無法擺脫被製糖會社榨取的命運。