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日據時期台灣歷史圖文展 烏樹林糖廠展出

2019-10-16 08:50聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

「反殖民與台灣光復：日據時期台灣歷史圖文巡迴展」，即日起在台南後壁烏樹林糖廠展出，具體呈現台灣人民在日據時期的反抗與犧牲，展期至11月2日止。

這項巡迴展在台灣是第36站，由辜金良基金會董事長、知名作家藍博洲策展編撰，展覽內容包括：序言、誓不臣倭、始政與恥政、反佔領之戰、武裝抗日、殖民統治與教育、文化抗日、霧社起義、參加抗戰、民族純血的脈動、台灣光復等14個單元，

主辦單位表示，展示主題「反殖民與台灣光復」，體現台灣人民反抗日本殖民統治具體事實，有助於重新反省台灣日據時期歷史在當今台灣意義。

藍博洲表示，本次展覽於烏樹林糖廠舉辦，更具有代表性意義。他說，台灣人民武裝抗日至西來庵事件而告結束，雖然每次行動都在日本大規模恐怖鎮壓下失敗，但是它卻用血的事實，揭穿了殖民政策欺騙性，提高民眾抗日民族自覺。

烏樹林糖廠旁，即是日據時期建造的嘉南大圳。藍博洲表示，當時台灣總督府水利技師八田與一建造嘉南大圳的配套措施是「三年輪作給水法」，以水的供給爲手段，强制台南州農民分區，每年分別種甘蔗、水稻、雜糧，確保每年都能供應日方甘蔗、稻米，解决日本「米糖相剋」(有米無糖或無米有糖)的難題，使得嘉南地區農民，無法擺脫被製糖會社榨取的命運。

台灣抗日志士親屬協進會會長蕭開平及霧峰林家第九代嫡後林光輝表示，近年出土的噍吧哖武裝抗日事件中數千抗日英骸，竟被刻意視作「無主屍骨」處置；殖民者不讓台灣人記得自己歷史，若台灣人自己不找回來，這才是作為台灣人的真正悲哀。

「反殖民與台灣光復：日據時期台灣歷史圖文巡迴展」，即日起在台南後壁烏樹林糖廠展出...
「反殖民與台灣光復：日據時期台灣歷史圖文巡迴展」，即日起在台南後壁烏樹林糖廠展出。圖/主辦單位提供
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「反殖民與台灣光復：日據時期台灣歷史圖文巡迴展」，即日起在台南後壁烏樹林糖廠展出...
「反殖民與台灣光復：日據時期台灣歷史圖文巡迴展」，即日起在台南後壁烏樹林糖廠展出，展期至11月2日止。圖/主辦單位提供
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抗日日據時期農民
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