奮起湖么妹山莊遭拆 主人喊冤：家族日治時代住到現在

2019-10-15 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



嘉義縣阿里山奮起湖么妹山莊，因為違法占用國有林地，今天上午由林務局嘉義林管處配合地方法院執行處進行拆除作業，么妹山莊所有人郭松連表示，他們從日治時期就在此定居，現在卻說要將土地還給國家，太不合理。

郭松連說，其父親日治時代協助日本人到奮起湖蓋房子就定居在此，民國政府來台之後，將山區林地劃為國有，家族必須向政府租借才能使用土地，兩年前收到拆屋還地通知，說他們違法擴建及占用，原本不想理會，現在卻要強制拆除。

郭表示，么妹山莊前身是他父親建造的大宅院，後來他看到奮起湖的商機，民國82年以不破壞房子原有建設的前提下，改建成木造民宿，並向政府申請營利事業登記證合法經營，進而帶動奮起湖老街的觀光發展。

郭說，因為他們全家人現在沒有地方居住，只能暫住朋友家，山莊旁飼養多年的貓、雞、鵝無法帶走，郭表示，貓咪已在山莊住了19年，很親人但耳聾，當初是旅客棄養才由他們照顧至今，雞則是放養，平時都在外面亂走，但晚上會回雞舍睡覺。