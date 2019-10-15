台南市長黃偉哲及動保處遭控告瀆職 動保處：誤會

2019-10-15 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



愛護動物人士白小姐等人今前往台北地檢署控告台南市長黃偉哲及台南市動保處瀆職，對此台南市動保處表示，全案有關私人狗場涉及不當飼養犬隻致死部分，已移送地檢署偵辦中，對全案均善盡職責積極處理，市長及同仁遭控告，實有所誤會。

台南市動保處表示，台南市一直是友善動物的城市，市長黃偉哲長期以來都相當關注動保議題，除自己認養流浪犬外，上任後更要求動保處要強化各項動物福利作為；南市有高達47場民間動物收容所，收容犬貓高達9031隻，不僅收容本市犬隻也收容其他縣市的流浪犬貓。

另外，動保處長期以來都會不定期派員前往民間動物收容所訪查及輔導、協助，該案該狗場動保處於107年訪查3次、108年訪查4次，並無愛心人士所指多年不曾前往督導狀況。

動保處說，9月初接獲民眾檢舉徐女士該狗場飼養不當造成犬隻死亡案，即派員調查相關證據及綜合判斷後，因有犬隻死亡涉及刑責，且有諸多疑點須釐清，故於10月4日發文移請台南地檢署偵辦中，並無瀆職不辦理案件情形。愛心人士指出曾求助動保處但遭到拒絕或不回應說法，與事實不符。

該狗場曾因飼料不足，向動保處請求飼料支援，動保處為避免動物斷糧，危及性命，於9月10日至10月12日總共運送90包飼料來急難協助，動保處分別於9月6日、25日、26日及10月4日共4次派員前往訪視與清查犬隻頭數，並派員協助該場將傷病犬隻運送至動物醫院進行妥適醫療。