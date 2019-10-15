傅大偉盼整治嘉市2大排水系統 工務處：將報前瞻經費

2019-10-15 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／即時報導



嘉義市二大排水系統北排及道將圳年久失修，水質汙染嚴重及髒亂，國民黨嘉市立委參選人傅大偉會勘後，認為有整治的迫切性，讓城市與水共存，打造「水漾城市」；市府工務處說，道將圳目前進入細部設計階段，將於本年10月底前，提報前瞻「全國水環境改善計畫」第4批次經費整治。

傅大偉說，道將圳系統是清康熙年間修築的水利灌溉系統，攔取八掌溪水，灌溉嘉義市西部農地，早期沿岸有不少聚落，水源從彌陀寺東側的八掌溪取水口進入圳道，流經市區下路頭、車店及劉厝等地，再流入水上鄉，市區長約四公里。

北排水系統從林森與維新路口，流經忠孝路進入香湖公園，全長約2公里，因排水汙濁及散發惡臭，被市民冠上有如「黑龍江」的汙名。

傅大偉說，以北排而言，除了增設淨水設施外，也要打造優質的水岸及水域景觀，可嘉義大學段及埤仔頭植物園等較空曠的河段，闢建親水廣場、多樣化廊道及景觀地景等，活化水岸空間，拉近人與水的距離。

道將圳是重要的文化資產，不單只是要整治，改善水質，還要朝城市「文化水廊」之路邁進，可在南興公園、嘉大民生校區及民生國中等段，增設景觀橋、綠林步道及親水平台等。

他說，但所需的經費龐大，有待中央的補助才能實現，他如當選立委，將與市長黃敏惠合力，塑造嘉市成為水漾城市的亮點。

工務處指出，道將圳的圳道內雜草與垃圾阻礙水流，既有水岸環境也老舊不佳，影響圳道環境整潔，因此規畫構想是以融合道將圳水文化為主軸，活化水岸空間，營造水岸休憩環境，提升嘉義市核心生活環境品質，已進入細部設計階段，並與地方團體達成共識。