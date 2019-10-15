蔡易餘爭取行政院核定 補助21所國中小廁所及運動設施

2019-10-15 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／即時報導



總統立委選舉前，嘉義縣再傳行政院補助建設經費利多消息，立委蔡易餘爭取行政院專案補助海區國中小學半戶外球場及老舊廁所改善經費，今天獲行政院核定補助8000餘萬元，包括半戶外球場6所學校、老舊廁所改善18所學校，其中3所學校獲兩項補助，合計共有水上國中、朴子國小、東石國中等21所學校學子受惠，範圍含蓋海區八鄉鎮。

縣府教育處代理處長李美華說，行政院核定補助學校大多位處偏鄉，廁所及球場等設施老舊，長期缺乏經費改善，提報教育部會勘，在立委蔡易餘協助爭取下，獲行政院核定補助，有助改善校園求學環境。

蔡易餘說，嘉義縣幅員廣闊，資源少，對孩子教育環境必須更加用心，他3年來雖然協助多所學校爭取到操場等整建工程經費，但還有不少學校因設施破損，苦於無經費進行改善，因此極力向教育部爭取這項專案補助，範圍涵蓋海區八鄉鎮。