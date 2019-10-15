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蔡易餘爭取行政院核定 補助21所國中小廁所及運動設施

2019-10-15 17:22聯合報 記者魯永明／即時報導

總統立委選舉前，嘉義縣再傳行政院補助建設經費利多消息，立委蔡易餘爭取行政院專案補助海區國中小學半戶外球場及老舊廁所改善經費，今天獲行政院核定補助8000餘萬元，包括半戶外球場6所學校、老舊廁所改善18所學校，其中3所學校獲兩項補助，合計共有水上國中、朴子國小、東石國中等21所學校學子受惠，範圍含蓋海區八鄉鎮。

縣府教育處代理處長李美華說，行政院核定補助學校大多位處偏鄉，廁所及球場等設施老舊，長期缺乏經費改善，提報教育部會勘，在立委蔡易餘協助爭取下，獲行政院核定補助，有助改善校園求學環境。

蔡易餘說，嘉義縣幅員廣闊，資源少，對孩子教育環境必須更加用心，他3年來雖然協助多所學校爭取到操場等整建工程經費，但還有不少學校因設施破損，苦於無經費進行改善，因此極力向教育部爭取這項專案補助，範圍涵蓋海區八鄉鎮。

他表示，專案經費將改善學童廁所空間，也會改善學生因天候因素無法運動困擾，行政院專案核定「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」及「國民中小學設置半戶外球場計畫」，其中補助嘉縣海區學校8000餘萬元，半戶外球場獲補助學校有六美國小、祥和國小、安東國小、嘉新國中、大崙國小及柳林國小等6間學校；老舊廁所改善獲補助學校有南新國小、水上國小、大同國小、東石國中等18所學校。

立委蔡易餘(右二)爭取行政院專案補助海區國中小學半戶外球場及老舊廁所改善經費，今...
立委蔡易餘(右二)爭取行政院專案補助海區國中小學半戶外球場及老舊廁所改善經費，今天獲核定補助8000萬餘元，圖為教育部會同蔡易餘及縣長翁章梁(左二)會勘。圖／蔡易餘服務處提供
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立委蔡易餘(右一)爭取行政院專案補助海區國中小學半戶外球場及老舊廁所改善經費，今...
立委蔡易餘(右一)爭取行政院專案補助海區國中小學半戶外球場及老舊廁所改善經費，今天獲核定補助8000萬餘元，圖為教育部會同蔡易餘及縣長翁章梁(左二)會勘。圖／蔡易餘服務處提供
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行政院蔡易餘
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