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北港苦人家屋漏雨水灌 寶島行善團暖心給新家

2019-10-15 16:57聯合報 記者蔡維斌／即時報導

雲林縣北港鎮許姓低收入戶，一家人居住在百年屋齡的老磚厝，年久失修，逢雨天漏水嚴重，且地勢低還會淹水，經過當地公館里長許家福及鄰居吳隆華，向寶島行善團求援，動員義工經多天趕工下，拆屋重建，如今新厝完工，連沙發家具和廚具都有善心人士捐獻，一應俱全，新家落成，北港鎮長蕭永義到場祝賀並感謝寶島義工的愛心，讓甘苦人有了溫暖的新窩。

公館里長許家福說，許女士為照顧82歲的年邁老父，耽誤自己終身大事，迄今未婚，兩名哥哥又早逝，父女居住這棟磚造的百年祖厝，相依為命，是列冊低收戶，因房子老舊，門窗頹圮，屋頂甚至開了天窗，屋內可見天，且柱梁老朽，隨時有坍塌之虞。

許家福說，老屋殘破不堪，無法遮風蔽雨，且地勢低漥，遇雨屋頂漏水，屋外積水也往內灌，半夜撤離老家是常有的事，上月連續大雨，連借來的抽水機都抽到太熱故障「房子不修實在不能住人了！」

許家福說，經常關心的好鄰居吳隆華屢屢向他商議合力幫忙修屋，但修屋花費不貲，大家也為許家憂心，他從媒體得知台灣寶島行善義工團長期來免費協助弱勢修建房子，經向義工團申請，終獲首肯。

台灣寶島行善義工團理事陳瑞榮表示，義工團多半是上班族，20年來已為全台建造約500間房子，已建立施工SOP，200多名義工利用周六、日，只花3個工作日，就可完成1間遮風避雨的房子。

行善團連日趕工，從水泥灌漿到梁柱起造，到瓦牆鋪設，最後水電安裝，義工團員合作無間，連床和家具都有人捐，很快百年舊屋變成水噹噹的新厝，鄰居街坊今天歡喜幫忙辦入厝，有人舒適的新家，身體虛弱的許父也露出難得的笑容。

北港鎮長蕭永義感謝義工團的愛心，讓這對苦命父女有了溫暖的新家，這是人間一大善事。

北港許姓婦女和父親長年居住在低矮的老磚屋。記者蔡維斌／翻攝
北港許姓婦女和父親長年居住在低矮的老磚屋。記者蔡維斌／翻攝
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台灣寶島行善義工團員合作為許家父女建造新房子。記者蔡維斌／翻攝
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老舊的許家煥然一新。記者蔡維斌／翻攝
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台灣寶島行善義工團員合作為許家父女建造新房子。記者蔡維斌／翻攝
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老舊的許家煥然一新。記者蔡維斌／翻攝
老舊的許家煥然一新。記者蔡維斌／翻攝
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北港鎮長蕭永義和各界歡喜辦入厝並感謝台灣寶島行善義工團的愛心，給了甘苦人溫暖的新...
北港鎮長蕭永義和各界歡喜辦入厝並感謝台灣寶島行善義工團的愛心，給了甘苦人溫暖的新家。記者蔡維斌／翻攝
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義工北港漏水
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