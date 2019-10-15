北港苦人家屋漏雨水灌 寶島行善團暖心給新家

2019-10-15 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／即時報導



雲林縣北港鎮許姓低收入戶，一家人居住在百年屋齡的老磚厝，年久失修，逢雨天漏水嚴重，且地勢低還會淹水，經過當地公館里長許家福及鄰居吳隆華，向寶島行善團求援，動員義工經多天趕工下，拆屋重建，如今新厝完工，連沙發家具和廚具都有善心人士捐獻，一應俱全，新家落成，北港鎮長蕭永義到場祝賀並感謝寶島義工的愛心，讓甘苦人有了溫暖的新窩。

公館里長許家福說，許女士為照顧82歲的年邁老父，耽誤自己終身大事，迄今未婚，兩名哥哥又早逝，父女居住這棟磚造的百年祖厝，相依為命，是列冊低收戶，因房子老舊，門窗頹圮，屋頂甚至開了天窗，屋內可見天，且柱梁老朽，隨時有坍塌之虞。

許家福說，老屋殘破不堪，無法遮風蔽雨，且地勢低漥，遇雨屋頂漏水，屋外積水也往內灌，半夜撤離老家是常有的事，上月連續大雨，連借來的抽水機都抽到太熱故障「房子不修實在不能住人了！」

許家福說，經常關心的好鄰居吳隆華屢屢向他商議合力幫忙修屋，但修屋花費不貲，大家也為許家憂心，他從媒體得知台灣寶島行善義工團長期來免費協助弱勢修建房子，經向義工團申請，終獲首肯。

台灣寶島行善義工團理事陳瑞榮表示，義工團多半是上班族，20年來已為全台建造約500間房子，已建立施工SOP，200多名義工利用周六、日，只花3個工作日，就可完成1間遮風避雨的房子。

行善團連日趕工，從水泥灌漿到梁柱起造，到瓦牆鋪設，最後水電安裝，義工團員合作無間，連床和家具都有人捐，很快百年舊屋變成水噹噹的新厝，鄰居街坊今天歡喜幫忙辦入厝，有人舒適的新家，身體虛弱的許父也露出難得的笑容。